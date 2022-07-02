https://tr.sputniknews.com/20220702/fenerbahce-ve-besiktasin-da-istedigi-eren-karaagac-basaksehire-transfer-oldu-1058228632.html
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da istediği Eren Karaağaç, Başakşehir'e transfer oldu
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da istediği Eren Karaağaç, Başakşehir'e transfer oldu
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği Fransız ekibi Lorient'te forma giyen Eren Karaağaç, Başakşehir ile sözleşme imzaladı. 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T08:49+0300
2022-07-02T08:49+0300
2022-07-02T08:49+0300
spor
başakşehir
medipol başakşehir
beşiktaş
fenerbahçe
transfer
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Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Medipol Başakşehir’de transfer çalışmaları da devam ediyor.Turuncu-lacivertli ekip, ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan 18 yaşındaki stoper Eren Karaağaç’ı kadrosuna kattı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lorient’in alt yaş kategorilerinde forma giyen Eren Karaağaç, kendisini 3 yıllığına turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.Genç futbolcunun imza töreninde Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Eröğüt yer aldı.
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başakşehir, medipol başakşehir, beşiktaş, fenerbahçe, transfer
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da istediği Eren Karaağaç, Başakşehir'e transfer oldu
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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği Fransız ekibi Lorient'te forma giyen Eren Karaağaç, Başakşehir ile sözleşme imzaladı.
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Medipol Başakşehir’de transfer çalışmaları da devam ediyor.
Turuncu-lacivertli ekip, ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan 18 yaşındaki stoper Eren Karaağaç’ı kadrosuna kattı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lorient’in alt yaş kategorilerinde forma giyen Eren Karaağaç, kendisini 3 yıllığına turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Genç futbolcunun imza töreninde Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Eröğüt yer aldı.