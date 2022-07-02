https://tr.sputniknews.com/20220702/fenerbahce-ve-besiktasin-da-istedigi-eren-karaagac-basaksehire-transfer-oldu-1058228632.html

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da istediği Eren Karaağaç, Başakşehir'e transfer oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da istediği Eren Karaağaç, Başakşehir'e transfer oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği Fransız ekibi Lorient'te forma giyen Eren Karaağaç, Başakşehir ile sözleşme imzaladı. 02.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-02T08:49+0300

2022-07-02T08:49+0300

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spor

başakşehir

medipol başakşehir

beşiktaş

fenerbahçe

transfer

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Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Medipol Başakşehir’de transfer çalışmaları da devam ediyor.Turuncu-lacivertli ekip, ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan 18 yaşındaki stoper Eren Karaağaç’ı kadrosuna kattı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lorient’in alt yaş kategorilerinde forma giyen Eren Karaağaç, kendisini 3 yıllığına turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.Genç futbolcunun imza töreninde Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Eröğüt yer aldı.

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başakşehir, medipol başakşehir, beşiktaş, fenerbahçe, transfer