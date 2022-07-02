https://tr.sputniknews.com/20220702/galatasaray-kazimcan-karatas-ile-5-yillik-sozlesme-imzaladi-1058221509.html
Galatasaray, Kazımcan Karataş ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray, Kazımcan Karataş ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray, Altay'ın 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T00:36+0300
2022-07-02T00:36+0300
2022-07-02T00:36+0300
spor
galatasaray
transfer
altay
sözleşme
futbol
spor toto süper lig
kazımcan karataş
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Galatasaray'ın yeni transferi Kazımcan Karataş, sarı-kırmızılı kulüp ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı. Sarı-kırmızılılar, transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:"Profesyonel futbolcu Kazımcan Karataş ve Altay Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcumuzun eski kulübüne net 20.000.000 TL transfer bedeli ödenecektir.Futbolcumuzun kendisiyle de 2022-2023 sezonundan başlamak üzere 5 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcumuza net 400.000 TL imza ücreti ödenecektir.Ayrıca, futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 5.350.000 TL, 2023-2024 sezonu için net 6.750.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 7.500.000 TL, 2025-2026 sezonu için net 8.500.000 TL ve 2026-2027 sezonu için net 10.000.000 TL sezonluk ücret ödenecektir."
https://tr.sputniknews.com/20220629/fenerbahce-emre-mor-transferini-acikladi-1058076963.html
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galatasaray, transfer, altay, sözleşme, futbol, spor toto süper lig, kazımcan karataş
Galatasaray, Kazımcan Karataş ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
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Galatasaray, Altay'ın 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray'ın yeni transferi Kazımcan Karataş, sarı-kırmızılı kulüp ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı.
Sarı-kırmızılılar, transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Kazımcan Karataş ve Altay Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcumuzun eski kulübüne net 20.000.000 TL transfer bedeli ödenecektir.Futbolcumuzun kendisiyle de 2022-2023 sezonundan başlamak üzere 5 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcumuza net 400.000 TL imza ücreti ödenecektir.
Ayrıca, futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 5.350.000 TL, 2023-2024 sezonu için net 6.750.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 7.500.000 TL, 2025-2026 sezonu için net 8.500.000 TL ve 2026-2027 sezonu için net 10.000.000 TL sezonluk ücret ödenecektir."