https://tr.sputniknews.com/20220702/galatasaray-kazimcan-karatas-ile-5-yillik-sozlesme-imzaladi-1058221509.html

Galatasaray, Kazımcan Karataş ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Kazımcan Karataş ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Altay'ın 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 02.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-02T00:36+0300

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spor

galatasaray

transfer

altay

sözleşme

futbol

spor toto süper lig

kazımcan karataş

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Galatasaray'ın yeni transferi Kazımcan Karataş, sarı-kırmızılı kulüp ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı. Sarı-kırmızılılar, transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:"Profesyonel futbolcu Kazımcan Karataş ve Altay Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcumuzun eski kulübüne net 20.000.000 TL transfer bedeli ödenecektir.Futbolcumuzun kendisiyle de 2022-2023 sezonundan başlamak üzere 5 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcumuza net 400.000 TL imza ücreti ödenecektir.Ayrıca, futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 5.350.000 TL, 2023-2024 sezonu için net 6.750.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 7.500.000 TL, 2025-2026 sezonu için net 8.500.000 TL ve 2026-2027 sezonu için net 10.000.000 TL sezonluk ücret ödenecektir."

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