https://tr.sputniknews.com/20220702/giresunda-pydypg-operasyonu-2-gozalti-1058229537.html

Giresun'da PYD/YPG operasyonu: 2 gözaltı

Giresun'da PYD/YPG operasyonu: 2 gözaltı

Giresun'da PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. 02.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-02T11:15+0300

2022-07-02T11:15+0300

2022-07-02T11:16+0300

türkiye

operasyon

tutuklama

gözaltı

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Giresun İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında geçmiş tarihlerde Suriye'de PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 2 kişi yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı. Diğeri ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

türkiye

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operasyon, tutuklama, gözaltı