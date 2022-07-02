https://tr.sputniknews.com/20220702/giresunda-pydypg-operasyonu-2-gozalti-1058229537.html
Giresun'da PYD/YPG operasyonu: 2 gözaltı
Giresun'da PYD/YPG operasyonu: 2 gözaltı
Giresun'da PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T11:15+0300
2022-07-02T11:15+0300
2022-07-02T11:16+0300
türkiye
operasyon
tutuklama
gözaltı
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Giresun İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında geçmiş tarihlerde Suriye'de PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 2 kişi yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı. Diğeri ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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operasyon, tutuklama, gözaltı
Giresun'da PYD/YPG operasyonu: 2 gözaltı
11:15 02.07.2022 (güncellendi: 11:16 02.07.2022) Abone ol
Giresun'da PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Giresun İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında geçmiş tarihlerde Suriye'de PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 2 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı. Diğeri ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.