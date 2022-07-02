https://tr.sputniknews.com/20220702/goksudan-imamoglunun-saglikcilarin-ucretsiz-ulasim-hakkiyla-ilgili-tesekkur-paylasimina-tepki-1058224974.html
Göksu'dan İmamoğlu'nun ‘sağlıkçıların ücretsiz ulaşım hakkıyla ilgili teşekkür’ paylaşımına tepki
Göksu'dan İmamoğlu'nun ‘sağlıkçıların ücretsiz ulaşım hakkıyla ilgili teşekkür’ paylaşımına tepki
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, daha önce sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hakkını veto ettiği... 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T02:38+0300
2022-07-02T02:38+0300
2022-07-02T02:38+0300
türkiye
istanbul
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
veto
ekrem imamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalışanlarına sona eren ücretsiz ulaşım hakkına ilişkin açıklama yaptı.Sağlık çalışanlarına teşekkür eden İmamoğlu, "Pandemiyle mücadelede zorlu günler yaşadığımız Mayıs 2020'de başlattığımız ve bugün sona eren sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkından şu ana kadar 340.230 sağlık çalışanımız faydalandı, 771.320.000 TL sübvanse gerçekleşti. Fedakar sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızla" ifadelerini kullandı.İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun paylaşımında tepki gösterdi.Veto kararının fotoğrafıyla birlikte İmamoğlu'nun paylaşımına alıntı yaparak paylaşımda bulunan Göksu, şu ifadeleri kullandı:
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Göksu'dan İmamoğlu'nun ‘sağlıkçıların ücretsiz ulaşım hakkıyla ilgili teşekkür’ paylaşımına tepki
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İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, daha önce sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hakkını veto ettiği belirtilen ve kullanım süresi dolunca da teşekkür paylaşımında bulunan İmamoğlu'na, “Bu kadarına da pes” diyerek tepki gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalışanlarına sona eren ücretsiz ulaşım hakkına ilişkin açıklama yaptı.
Sağlık çalışanlarına teşekkür eden İmamoğlu, "Pandemiyle mücadelede zorlu günler yaşadığımız Mayıs 2020'de başlattığımız ve bugün sona eren sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkından şu ana kadar 340.230 sağlık çalışanımız faydalandı, 771.320.000 TL sübvanse gerçekleşti. Fedakar sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızla" ifadelerini kullandı.
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun paylaşımında tepki gösterdi.
Veto kararının fotoğrafıyla birlikte İmamoğlu'nun paylaşımına alıntı yaparak paylaşımda bulunan Göksu, şu ifadeleri kullandı:
“Bu kadarına da pes doğrusu! İBB Meclisinde Cumhur İttifakımızın fedakâr sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkı tanıyan kararını veto ederek meclise iade eden İBB Başkanı'nın bu paylaşımını sağlık çalışanlarımızın ve İstanbulluların takdirine bırakıyorum.”