https://tr.sputniknews.com/20220702/goksudan-imamoglunun-saglikcilarin-ucretsiz-ulasim-hakkiyla-ilgili-tesekkur-paylasimina-tepki-1058224974.html

Göksu'dan İmamoğlu'nun ‘sağlıkçıların ücretsiz ulaşım hakkıyla ilgili teşekkür’ paylaşımına tepki

Göksu'dan İmamoğlu'nun ‘sağlıkçıların ücretsiz ulaşım hakkıyla ilgili teşekkür’ paylaşımına tepki

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, daha önce sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hakkını veto ettiği... 02.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-02T02:38+0300

2022-07-02T02:38+0300

2022-07-02T02:38+0300

türkiye

istanbul

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

veto

ekrem imamoğlu

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalışanlarına sona eren ücretsiz ulaşım hakkına ilişkin açıklama yaptı.Sağlık çalışanlarına teşekkür eden İmamoğlu, "Pandemiyle mücadelede zorlu günler yaşadığımız Mayıs 2020'de başlattığımız ve bugün sona eren sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkından şu ana kadar 340.230 sağlık çalışanımız faydalandı, 771.320.000 TL sübvanse gerçekleşti. Fedakar sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızla" ifadelerini kullandı.İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun paylaşımında tepki gösterdi.Veto kararının fotoğrafıyla birlikte İmamoğlu'nun paylaşımına alıntı yaparak paylaşımda bulunan Göksu, şu ifadeleri kullandı:

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istanbul, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), veto, ekrem imamoğlu