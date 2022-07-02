https://tr.sputniknews.com/20220702/haziran-ayinda-en-cok-sehirlerarasi-otobus-bileti-fiyati-artti-1058233976.html

Haziran ayında en çok şehirlerarası otobüs bileti fiyatı arttı

Haziran ayında en çok şehirlerarası otobüs bileti fiyatı arttı

İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO), kentte haziran ayında önceki aya göre fiyatı en çok artan ürünün yüzde 33.08 ile şehirlerarası otobüs bileti, fiyatı en fazla... 02.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-02T18:00+0300

2022-07-02T18:00+0300

2022-07-02T18:00+0300

ekonomi

otobüs

domates

fiyat

enflasyon

aşti

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İTO, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.Buna göre, İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 109’nun perakende fiyatı artarken, 23 ürünün fiyatı düştü, 110 ürünün fiyatı ise değişmedi.Haziran ayında ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yer alan şehirlerarası otobüs bileti ücreti yüzde 33.08 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 27.86 ile çay, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 27.66 ile oturma odası takımı, konut harcamaları grubundan yüzde 24.79 ile doğalgaz metreküp fiyatı, gıda harcamalarından yüzde 20.69 ile sosis ve aynı gruptan yüzde 20.27 ile süt olarak belirlendi.Haziranda domates fiyatı yüzde 37.71 ucuzladıGeçen ay gıda harcamaları grubunda yer alan domates fiyatı yüzde 37.71 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 26.24 ile taze fasulye, yüzde 21.24 ile erik, yüzde 20.84 ile kıvırcık salata, yüzde 16.58 ile kayısı, yüzde 13.53 ile bezelye ve yüzde 12.18 ile salatalık olarak belirlendi.

https://tr.sputniknews.com/20220701/istanbulda-enflasyon-yuzde-942ye-yukseldi-1058187985.html

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otobüs, domates, fiyat, enflasyon, aşti