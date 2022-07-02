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https://tr.sputniknews.com/20220702/imamoglu-ibb-artan-maliyetlere-ragmen-250-gr-halk-ekmegi-bir-sure-daha-2-tlden-sunacak-1058222141.html
İmamoğlu: İBB, artan maliyetlere rağmen 250 gr Halk Ekmeği bir süre daha 2 TL’den sunacak
İmamoğlu: İBB, artan maliyetlere rağmen 250 gr Halk Ekmeği bir süre daha 2 TL’den sunacak
İBB Başkanı İmamoğlu, artan maliyetlere rağmen 250 gram Halk Ekmek'in bir süre daha 2 TL'den satılacağını açıkladı. 02.07.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
ekrem imamoğlu
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
halk ekmek
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 4 liradan satılan 100 gramlık simidin 5 liraya çıktığını hatırlatarak, Halk Ekmek’e zam gelip gelmeyeceğine yönelik bir açıklama yaptı.İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:İstanbul'da simidin yeni fiyatı dünden itibaren 5 lira olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220701/istanbulda-simide-zam-5-lira-oldu-1058198256.html
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ekrem imamoğlu, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), halk ekmek

İmamoğlu: İBB, artan maliyetlere rağmen 250 gr Halk Ekmeği bir süre daha 2 TL’den sunacak

00:56 02.07.2022 (güncellendi: 00:58 02.07.2022)
© İBBİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2022
© İBB
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İBB Başkanı İmamoğlu, artan maliyetlere rağmen 250 gram Halk Ekmek'in bir süre daha 2 TL'den satılacağını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 4 liradan satılan 100 gramlık simidin 5 liraya çıktığını hatırlatarak, Halk Ekmek’e zam gelip gelmeyeceğine yönelik bir açıklama yaptı.
İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul’da… 100 gr simit: 5 TL oldu 250 gr Halk Ekmek ise: 2 TL İBB, artan maliyetlere rağmen 250 gr Halk Ekmeği bir süre daha İstanbullulara 2 TL’den sunacak."
İstanbul'da simidin yeni fiyatı dünden itibaren 5 lira olmuştu.
simit - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
EKONOMİ
İstanbul'da simide zam: 5 lira oldu
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