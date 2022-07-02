https://tr.sputniknews.com/20220702/imamoglu-ibb-artan-maliyetlere-ragmen-250-gr-halk-ekmegi-bir-sure-daha-2-tlden-sunacak-1058222141.html

İmamoğlu: İBB, artan maliyetlere rağmen 250 gr Halk Ekmeği bir süre daha 2 TL’den sunacak

İmamoğlu: İBB, artan maliyetlere rağmen 250 gr Halk Ekmeği bir süre daha 2 TL’den sunacak

İBB Başkanı İmamoğlu, artan maliyetlere rağmen 250 gram Halk Ekmek'in bir süre daha 2 TL'den satılacağını açıkladı. 02.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-02T00:56+0300

2022-07-02T00:56+0300

2022-07-02T00:58+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

halk ekmek

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 4 liradan satılan 100 gramlık simidin 5 liraya çıktığını hatırlatarak, Halk Ekmek’e zam gelip gelmeyeceğine yönelik bir açıklama yaptı.İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:İstanbul'da simidin yeni fiyatı dünden itibaren 5 lira olmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220701/istanbulda-simide-zam-5-lira-oldu-1058198256.html

türkiye

istanbul

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ekrem imamoğlu, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), halk ekmek