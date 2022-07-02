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https://tr.sputniknews.com/20220702/israil-ordusu-akdenizde-3-iha-vurdugunu-acikladi-1058236928.html
İsrail ordusu, Akdeniz’de 3 İHA vurduğunu açıkladı
İsrail ordusu, Akdeniz’de 3 İHA vurduğunu açıkladı
İsrail savaş gemilerinin, Akdeniz’de 3 adet ‘düşman’ insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü açıklandı. 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T21:39+0300
2022-07-02T21:39+0300
dünya
israil
insansız hava aracı
akdeniz
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İsrail ordusunun açıklamasında, “İsrail ekonomik suları üzerinde, İsrail hava sahasına yaklaşan üç düşman İHA imha edildi. Müdahale, Donanmanın füze gemilerinden gerçekleştirildi” ifadelerine yer verildi.İHA’ların radarlar tarafından erken aşamada tespit edildiği ve operasyon için en uygun noktada vurduğu kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220630/israil-parlamentosu-feshedildi-1058132488.html
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israil, insansız hava aracı, akdeniz

İsrail ordusu, Akdeniz’de 3 İHA vurduğunu açıkladı

21:39 02.07.2022
© AP Photo / Ariel Schalitİsrail - insansız hava aracı - İHA
İsrail - insansız hava aracı - İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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İsrail savaş gemilerinin, Akdeniz’de 3 adet ‘düşman’ insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü açıklandı.
İsrail ordusunun açıklamasında, “İsrail ekonomik suları üzerinde, İsrail hava sahasına yaklaşan üç düşman İHA imha edildi. Müdahale, Donanmanın füze gemilerinden gerçekleştirildi” ifadelerine yer verildi.
İHA’ların radarlar tarafından erken aşamada tespit edildiği ve operasyon için en uygun noktada vurduğu kaydedildi.
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