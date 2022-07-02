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İstanbul'da eski AK Partili vekilin aracına molotoflu saldırı
İstanbul'da eski AK Partili vekilin aracına molotoflu saldırı
İstanbul'un Maltepe ilçesinde eski AK Parti Milletvekillerinden Mahmut Dede'nin aracına molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T22:31+0300
2022-07-02T22:31+0300
türkiye
istanbul
maltepe
ak parti
milletvekili
molotof kokteyli
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İstanbul Maltepe’de 23. Dönem AK Parti Milletvekili Mahmut Dede'nin aracına saldırı düzenlendi.Olay, Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Mahmut Dede'nin, iş yerinin önünde park halinde bulunan aracına molotofkokteyliyle saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Molotof nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerde, aracın arka camının taş yardımıyla kırıldığı ve kırılan yerden içeriye molotofkokteyli atıldığı tespit edildi. Çevrede uzun süre inceleme yapan ekipler, delilleri topladı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.Öte yandan molotoflu saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kar maskeli 2 şahsın evin yakınında molotofu hazırladığı, maskeli şahıslardan birinin yerden aldığı taşla arabanın arka camını kırdığı ve diğerinin de molotofu araca atarak kaçtığı anlar yer aldı.'Kar maskeli oldukları için eşgalleri belirlenemiyor'Saldırıyla ilgili konuşan eski Milletvekili Dede, “Olay, gece yarısı 03.25 sıralarında meydana geldi. Maskeli 2 şüpheli şahıs gelerek arabamıza molotof atarak kaçıyorlar. Kar maskeli oldukları için eşgalleri belirlenemiyor. Emniyet güçlerimiz olayın üzerinde çalışıyorlar. İnşallah en kısa sürede suçlular yakalanacak. Olayı tesadüfen olayı birisi görüp ağabeyime haber veriyor. Yangına müdahale ederek itfaiye ekiplerine haber veriyorlar. Aracımız tamamıyla kullanılamaz hale geldi. Planlanarak gerçekleştirmiş bir olay, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın İçişleri Bakanımız olaydan haberdarlar ve konuyla ilgileniyorlar. Tüm ekipleri olayla ilgileniyor en kısa sürede faillerinin yakalanacağını ümit ediyorum” diye konuştu.
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istanbul, maltepe, ak parti, milletvekili, molotof kokteyli

İstanbul'da eski AK Partili vekilin aracına molotoflu saldırı

22:31 02.07.2022
© İHA / AYKUT ZOR - BAYRAM ŞAHİN - METİN BAŞARİstanbul'un Maltepe ilçesinde eski AK Parti Milletvekillerinden Mahmut Dede'nin aracına molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi.
İstanbul'un Maltepe ilçesinde eski AK Parti Milletvekillerinden Mahmut Dede'nin aracına molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2022
© İHA / AYKUT ZOR - BAYRAM ŞAHİN - METİN BAŞAR
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İstanbul'un Maltepe ilçesinde eski AK Parti Milletvekillerinden Mahmut Dede'nin aracına molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi.
İstanbul Maltepe’de 23. Dönem AK Parti Milletvekili Mahmut Dede'nin aracına saldırı düzenlendi.
Olay, Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Mahmut Dede'nin, iş yerinin önünde park halinde bulunan aracına molotofkokteyliyle saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Molotof nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerde, aracın arka camının taş yardımıyla kırıldığı ve kırılan yerden içeriye molotofkokteyli atıldığı tespit edildi. Çevrede uzun süre inceleme yapan ekipler, delilleri topladı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan molotoflu saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kar maskeli 2 şahsın evin yakınında molotofu hazırladığı, maskeli şahıslardan birinin yerden aldığı taşla arabanın arka camını kırdığı ve diğerinin de molotofu araca atarak kaçtığı anlar yer aldı.

'Kar maskeli oldukları için eşgalleri belirlenemiyor'

Saldırıyla ilgili konuşan eski Milletvekili Dede, “Olay, gece yarısı 03.25 sıralarında meydana geldi. Maskeli 2 şüpheli şahıs gelerek arabamıza molotof atarak kaçıyorlar. Kar maskeli oldukları için eşgalleri belirlenemiyor. Emniyet güçlerimiz olayın üzerinde çalışıyorlar. İnşallah en kısa sürede suçlular yakalanacak. Olayı tesadüfen olayı birisi görüp ağabeyime haber veriyor. Yangına müdahale ederek itfaiye ekiplerine haber veriyorlar. Aracımız tamamıyla kullanılamaz hale geldi. Planlanarak gerçekleştirmiş bir olay, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın İçişleri Bakanımız olaydan haberdarlar ve konuyla ilgileniyorlar. Tüm ekipleri olayla ilgileniyor en kısa sürede faillerinin yakalanacağını ümit ediyorum” diye konuştu.
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