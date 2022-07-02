https://tr.sputniknews.com/20220702/komsusunun-tavuklari-calindi-hirsizlarin-pesinden-kostu-bize-el-sallayarak-kactilar-1058230529.html

Komşusunun tavukları çalındı, hırsızların peşinden koştu: Bize el sallayarak kaçtılar

Komşusunun tavukları çalındı, hırsızların peşinden koştu: Bize el sallayarak kaçtılar

Batman’da bir evin bahçesinde bulunan tavuk kümesine dadanan hırsızlar, tavukları alıp kaçtı. Hırsızlar olay yerinden kaçarken onları yakalamaya çalışan ev... 02.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-02T12:46+0300

2022-07-02T12:46+0300

2022-07-02T12:46+0300

türkiye

tavuk

hırsızlık

batman

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Olay, Batman Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin bahçesine dadanan hırsızlar, kümeste bulunan 6 tane tavuğu çalıp kayıplara karıştı. Bahçede hırsızları gördüğünü söyleyen Emrah Saygıner isimli komşu, hırsızları kovalarken hırsızların çok hızlı koştuğunu ve kendilerine el sallayarak kaçtığını belirtti. Saygıner, “Komşularımızın tavuklarını çalmıştılar. Peşlerine düştük ama yakalayamadık, çok hızlı koşuyorlardı. Bize el sallayarak kaçtılar. Tabii eşkâllerini belli ettik. Sabahında bizim de tavuklarımızın yerinde olmadığını fark ettik. Aynı hırsızların olduğunu tahmin ediyoruz. 6 tane tavuğumuzu çalmışlar ama vicdanlılarmış yumurtaya oturan bir tavuğumuzu almamışlar, bırakmışlar yerinde. Yetkililerden bu konuya biraz daha duyarlı olmasını bekliyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte takip ederler” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220622/ayni-eve-2-kez-giren-hirsizlar-caldiklari-esyalari-ev-sahibinin-aracina-yukleyerek-kacti-1057780517.html

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tavuk, hırsızlık, batman