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Komşusunun tavukları çalındı, hırsızların peşinden koştu: Bize el sallayarak kaçtılar
Komşusunun tavukları çalındı, hırsızların peşinden koştu: Bize el sallayarak kaçtılar
Batman’da bir evin bahçesinde bulunan tavuk kümesine dadanan hırsızlar, tavukları alıp kaçtı. Hırsızlar olay yerinden kaçarken onları yakalamaya çalışan ev... 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T12:46+0300
2022-07-02T12:46+0300
türkiye
tavuk
hırsızlık
batman
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Olay, Batman Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin bahçesine dadanan hırsızlar, kümeste bulunan 6 tane tavuğu çalıp kayıplara karıştı. Bahçede hırsızları gördüğünü söyleyen Emrah Saygıner isimli komşu, hırsızları kovalarken hırsızların çok hızlı koştuğunu ve kendilerine el sallayarak kaçtığını belirtti. Saygıner, “Komşularımızın tavuklarını çalmıştılar. Peşlerine düştük ama yakalayamadık, çok hızlı koşuyorlardı. Bize el sallayarak kaçtılar. Tabii eşkâllerini belli ettik. Sabahında bizim de tavuklarımızın yerinde olmadığını fark ettik. Aynı hırsızların olduğunu tahmin ediyoruz. 6 tane tavuğumuzu çalmışlar ama vicdanlılarmış yumurtaya oturan bir tavuğumuzu almamışlar, bırakmışlar yerinde. Yetkililerden bu konuya biraz daha duyarlı olmasını bekliyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte takip ederler” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220622/ayni-eve-2-kez-giren-hirsizlar-caldiklari-esyalari-ev-sahibinin-aracina-yukleyerek-kacti-1057780517.html
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tavuk, hırsızlık, batman

Komşusunun tavukları çalındı, hırsızların peşinden koştu: Bize el sallayarak kaçtılar

12:46 02.07.2022
© İHA / ABDULAZİZ KARATAŞ - OSMAN ARSLAN-AW659862Komşusunun tavukları çalındı, hırsızların peşinden koştu: Bize el sallayarak kaçtılar
Komşusunun tavukları çalındı, hırsızların peşinden koştu: Bize el sallayarak kaçtılar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2022
© İHA / ABDULAZİZ KARATAŞ - OSMAN ARSLAN-AW659862
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Batman’da bir evin bahçesinde bulunan tavuk kümesine dadanan hırsızlar, tavukları alıp kaçtı. Hırsızlar olay yerinden kaçarken onları yakalamaya çalışan ev sahibi ve komuşlara el salladı.
Olay, Batman Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin bahçesine dadanan hırsızlar, kümeste bulunan 6 tane tavuğu çalıp kayıplara karıştı. Bahçede hırsızları gördüğünü söyleyen Emrah Saygıner isimli komşu, hırsızları kovalarken hırsızların çok hızlı koştuğunu ve kendilerine el sallayarak kaçtığını belirtti.

Saygıner, “Komşularımızın tavuklarını çalmıştılar. Peşlerine düştük ama yakalayamadık, çok hızlı koşuyorlardı. Bize el sallayarak kaçtılar. Tabii eşkâllerini belli ettik. Sabahında bizim de tavuklarımızın yerinde olmadığını fark ettik. Aynı hırsızların olduğunu tahmin ediyoruz. 6 tane tavuğumuzu çalmışlar ama vicdanlılarmış yumurtaya oturan bir tavuğumuzu almamışlar, bırakmışlar yerinde. Yetkililerden bu konuya biraz daha duyarlı olmasını bekliyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte takip ederler” dedi.
İstanbul Esenyurt'ta aynı gün hırsızlık için iki kez girdikleri evden bazı eşyalarla birlikte kamyonetin anahtarını alan hırsızlık şüphelileri, çaldıkları eşyaları kamyonete yükleyerek uzaklaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
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Aynı eve 2 kez giren hırsızlar çaldıkları eşyaları ev sahibinin aracına yükleyerek kaçtı
22 Haziran , 20:05
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