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Meteoroloji'den Samsun için kuvvetli fırtına uyarısı
Meteoroloji'den Samsun için kuvvetli fırtına uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmede, Samsun’un iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. İl genelinde çatı uçması, ağaç devrilmesi... 02.07.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
samsun
fırtına
uyarı
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Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden Samsun’un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. 2 Temmuz Cumartesi günü saat 09.00 ve 20.00 aralığında yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli olunması vurgulandı.Oluşması muhtemel riskler arasında çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olaylar oluşabileceğinden tüm halkın tedbirli olması gerektiğinin altı çizildi.
https://tr.sputniknews.com/20220701/meteorolojiden-kuvvetli-ruzgar-ve-firtina-uyarisi-1058211532.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, samsun, fırtına, uyarı

Meteoroloji'den Samsun için kuvvetli fırtına uyarısı

02:03 02.07.2022 (güncellendi: 02:04 02.07.2022)
© DHAYağış, sağanak, yağmur
Yağış, sağanak, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2022
© DHA
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Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmede, Samsun’un iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. İl genelinde çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olaylara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden Samsun’un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.
2 Temmuz Cumartesi günü saat 09.00 ve 20.00 aralığında yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli olunması vurgulandı.
Oluşması muhtemel riskler arasında çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olaylar oluşabileceğinden tüm halkın tedbirli olması gerektiğinin altı çizildi.
yağış, sağanak yağış, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
TÜRKİYE
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
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