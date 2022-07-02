https://tr.sputniknews.com/20220702/meteorolojiden-samsun-icin-firtina-uyarisi-1058224060.html
Meteoroloji'den Samsun için kuvvetli fırtına uyarısı
Meteoroloji'den Samsun için kuvvetli fırtına uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmede, Samsun’un iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. İl genelinde çatı uçması, ağaç devrilmesi... 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T02:03+0300
2022-07-02T02:03+0300
2022-07-02T02:04+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
samsun
fırtına
uyarı
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Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden Samsun’un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. 2 Temmuz Cumartesi günü saat 09.00 ve 20.00 aralığında yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli olunması vurgulandı.Oluşması muhtemel riskler arasında çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olaylar oluşabileceğinden tüm halkın tedbirli olması gerektiğinin altı çizildi.
https://tr.sputniknews.com/20220701/meteorolojiden-kuvvetli-ruzgar-ve-firtina-uyarisi-1058211532.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, samsun, fırtına, uyarı
Meteoroloji'den Samsun için kuvvetli fırtına uyarısı
02:03 02.07.2022 (güncellendi: 02:04 02.07.2022) Abone ol
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmede, Samsun’un iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. İl genelinde çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olaylara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden Samsun’un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.
2 Temmuz Cumartesi günü saat 09.00 ve 20.00 aralığında yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli olunması vurgulandı.
Oluşması muhtemel riskler arasında çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olaylar oluşabileceğinden tüm halkın tedbirli olması gerektiğinin altı çizildi.