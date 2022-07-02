https://tr.sputniknews.com/20220702/meteorolojiden-samsun-icin-firtina-uyarisi-1058224060.html

Meteoroloji'den Samsun için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji'den Samsun için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmede, Samsun’un iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. İl genelinde çatı uçması, ağaç devrilmesi... 02.07.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

samsun

fırtına

uyarı

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Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden Samsun’un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. 2 Temmuz Cumartesi günü saat 09.00 ve 20.00 aralığında yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli olunması vurgulandı.Oluşması muhtemel riskler arasında çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olaylar oluşabileceğinden tüm halkın tedbirli olması gerektiğinin altı çizildi.

https://tr.sputniknews.com/20220701/meteorolojiden-kuvvetli-ruzgar-ve-firtina-uyarisi-1058211532.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, samsun, fırtına, uyarı