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Milli judocu Tuğçe Beder'den Avrupa Açık Kupası'nda altın madalya
Milli judocu Tuğçe Beder'den Avrupa Açık Kupası'nda altın madalya
Milli judocu Tuğçe Beder, Romanya'da düzenlenen Avrupa Açık Kupası'nda kadınlar 48 kiloda altın madalya kazandı. 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T19:34+0300
2022-07-02T19:34+0300
spor
judo
türkiye judo federasyonu
tuğçe beder
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Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Cluj Napoca kentinde düzenlenen organizasyonda, 33 ülkeden 62 kadın ve 150 erkek judocu mücadele ediyor.Avrupa Açık Kupası'nda kadınlar 48 kiloda tatamiye çıkan Tuğçe Beder, finalde Fransız Faustine Bernard'ı ipponla yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
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judo, türkiye judo federasyonu, tuğçe beder

Milli judocu Tuğçe Beder'den Avrupa Açık Kupası'nda altın madalya

19:34 02.07.2022
© AATuğçe Beder
Tuğçe Beder - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2022
© AA
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Milli judocu Tuğçe Beder, Romanya'da düzenlenen Avrupa Açık Kupası'nda kadınlar 48 kiloda altın madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Cluj Napoca kentinde düzenlenen organizasyonda, 33 ülkeden 62 kadın ve 150 erkek judocu mücadele ediyor.
Avrupa Açık Kupası'nda kadınlar 48 kiloda tatamiye çıkan Tuğçe Beder, finalde Fransız Faustine Bernard'ı ipponla yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
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