https://tr.sputniknews.com/20220702/milli-judocu-tugce-bederden-avrupa-acik-kupasinda-altin-madalya-1058235882.html

Milli judocu Tuğçe Beder'den Avrupa Açık Kupası'nda altın madalya

Milli judocu Tuğçe Beder'den Avrupa Açık Kupası'nda altın madalya

Milli judocu Tuğçe Beder, Romanya'da düzenlenen Avrupa Açık Kupası'nda kadınlar 48 kiloda altın madalya kazandı. 02.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-02T19:34+0300

2022-07-02T19:34+0300

2022-07-02T19:34+0300

spor

judo

türkiye judo federasyonu

tuğçe beder

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Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Cluj Napoca kentinde düzenlenen organizasyonda, 33 ülkeden 62 kadın ve 150 erkek judocu mücadele ediyor.Avrupa Açık Kupası'nda kadınlar 48 kiloda tatamiye çıkan Tuğçe Beder, finalde Fransız Faustine Bernard'ı ipponla yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

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judo, türkiye judo federasyonu, tuğçe beder