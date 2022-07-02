https://tr.sputniknews.com/20220702/milli-tenisci-cagla-buyukakcaya-verilen-doping-cezasi-iptal-edildi-1058232843.html

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay'a verilen doping cezası iptal edildi

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay'a verilen doping cezası iptal edildi

ENKA Spor Kulübü, milli tenisçi Çağla Büyükakçay'a verilen doping cezasının iptal edildiğini duyurdu. 02.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-02T17:10+0300

2022-07-02T17:10+0300

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spor

çağla büyükakçay

wada

doping

ceza

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Kulüpten yapılan açıklamada, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından verilen cezanın İngiltere'deki bağımsız tahkim mahkemesi tarafından iptal edildiği belirtilerek, "Sporcumuzun 25 yıllık alın terinin ve emeğinin sorumsuz kişilerce ve ucuz yöntemlerle yok edilmesinin önüne geçilmiştir. Kulübümüz dopingle mücadeleyi taviz vermeksizin sürdürecektir. Türkiye şampiyonu milli sporcumuz Çağla'ya geçmiş olsun diyoruz" ifadelerine yer verildi.Çağla Büyükakçay, geçen yılın kasım ayında yaptığı paylaşımda, 2-8 Ağustos'ta Romanya'nın Cluj-Napoca şehrinde katıldığı turnuva sırasında verdiği idrar örneğinde 'Ractopamine' isimli yasaklı maddeye rastlandığını ve Uluslararası Tenis Federasyonu'nun bu gelişme üzerine lisansını askıya aldığını açıklamıştı.

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çağla büyükakçay, wada, doping, ceza