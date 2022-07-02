https://tr.sputniknews.com/20220702/milli-tenisci-cagla-buyukakcaya-verilen-doping-cezasi-iptal-edildi-1058232843.html
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay'a verilen doping cezası iptal edildi
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay'a verilen doping cezası iptal edildi
ENKA Spor Kulübü, milli tenisçi Çağla Büyükakçay'a verilen doping cezasının iptal edildiğini duyurdu. 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T17:10+0300
2022-07-02T17:10+0300
2022-07-02T17:10+0300
spor
çağla büyükakçay
wada
doping
ceza
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Kulüpten yapılan açıklamada, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından verilen cezanın İngiltere'deki bağımsız tahkim mahkemesi tarafından iptal edildiği belirtilerek, "Sporcumuzun 25 yıllık alın terinin ve emeğinin sorumsuz kişilerce ve ucuz yöntemlerle yok edilmesinin önüne geçilmiştir. Kulübümüz dopingle mücadeleyi taviz vermeksizin sürdürecektir. Türkiye şampiyonu milli sporcumuz Çağla'ya geçmiş olsun diyoruz" ifadelerine yer verildi.Çağla Büyükakçay, geçen yılın kasım ayında yaptığı paylaşımda, 2-8 Ağustos'ta Romanya'nın Cluj-Napoca şehrinde katıldığı turnuva sırasında verdiği idrar örneğinde 'Ractopamine' isimli yasaklı maddeye rastlandığını ve Uluslararası Tenis Federasyonu'nun bu gelişme üzerine lisansını askıya aldığını açıklamıştı.
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çağla büyükakçay, wada, doping, ceza
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay'a verilen doping cezası iptal edildi
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ENKA Spor Kulübü, milli tenisçi Çağla Büyükakçay'a verilen doping cezasının iptal edildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından verilen cezanın İngiltere'deki bağımsız tahkim mahkemesi tarafından iptal edildiği belirtilerek, "Sporcumuzun 25 yıllık alın terinin ve emeğinin sorumsuz kişilerce ve ucuz yöntemlerle yok edilmesinin önüne geçilmiştir. Kulübümüz dopingle mücadeleyi taviz vermeksizin sürdürecektir. Türkiye şampiyonu milli sporcumuz Çağla'ya geçmiş olsun diyoruz" ifadelerine yer verildi.
Çağla Büyükakçay, geçen yılın kasım ayında yaptığı paylaşımda, 2-8 Ağustos'ta Romanya'nın Cluj-Napoca şehrinde katıldığı turnuva sırasında verdiği idrar örneğinde 'Ractopamine' isimli yasaklı maddeye rastlandığını ve Uluslararası Tenis Federasyonu'nun bu gelişme üzerine lisansını askıya aldığını açıklamıştı.