https://tr.sputniknews.com/20220702/new-york-post-trump-yakinda-2024-secimlerine-aday-olacagini-aciklayacak-1058238593.html
New York Post: Trump, yakında 2024 seçimlerine aday olacağını açıklayacak
New York Post: Trump, yakında 2024 seçimlerine aday olacağını açıklayacak
New York Post gazetesi, önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın 2024'de düzenlenecek olan başkanlık seçimlerine aday olacağını yakında açıklamayı planladığını... 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T23:11+0300
2022-07-02T23:11+0300
2022-07-02T23:11+0300
dünya
donald trump
abd
başkanlık seçimleri
kampanya
adaylık
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New York Post gazetesine konuşan Trump'a yakın bir kaynak, eski ABD Başkanı'nın 2024 başkanlık seçimlerine yönelik kampanyasını yakında başlatmayı planladığını belirtti.Kampanyanın kasım ayında, Kongre için yapılacak ara seçimlerden önce açıklanabileceği bilgisini paylaşan kaynak, "Duyurunun erken yapılmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor, insanlar plan yapıyor. Henüz somut bir şey olmasa da hazırlık yapılıyor" ifadelerini kullandı.Trump, 2016 seçimlerine yönelik kampanyasını 2015'in haziran ayında başlatmıştı.Öte yandan New York Times'ın (NYT) haberine göre Trump, seçimlere katılacağını sosyal ağlardan duyurabileceğini ima ederek, danışmanları arasında şaşkınlık yarattı.Haberde, Trump'ın duyuruyu bu ay içinde yapabilme ihtimalinin de bulunduğu ve ekibinin kampanya çalışmalarına şimdiden başladığı belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220629/trump-gostericilerin-silahli-oldugunun-soylenmesine-ragmen-kongreye-yurumek-istemis-1058077320.html
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donald trump, abd, başkanlık seçimleri, kampanya, adaylık
New York Post: Trump, yakında 2024 seçimlerine aday olacağını açıklayacak
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New York Post gazetesi, önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın 2024'de düzenlenecek olan başkanlık seçimlerine aday olacağını yakında açıklamayı planladığını duyurdu.
New York Post gazetesine konuşan Trump'a yakın bir kaynak, eski ABD Başkanı'nın 2024 başkanlık seçimlerine yönelik kampanyasını yakında başlatmayı planladığını belirtti.
Kampanyanın kasım ayında, Kongre için yapılacak ara seçimlerden önce açıklanabileceği bilgisini paylaşan kaynak, "Duyurunun erken yapılmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor, insanlar plan yapıyor. Henüz somut bir şey olmasa da hazırlık yapılıyor" ifadelerini kullandı.
Trump, 2016 seçimlerine yönelik kampanyasını 2015'in haziran ayında başlatmıştı.
Öte yandan New York Times'ın (NYT) haberine göre Trump, seçimlere katılacağını sosyal ağlardan duyurabileceğini ima ederek, danışmanları arasında şaşkınlık yarattı.
Haberde, Trump'ın duyuruyu bu ay içinde yapabilme ihtimalinin de bulunduğu ve ekibinin kampanya çalışmalarına şimdiden başladığı belirtildi.