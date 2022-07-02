https://tr.sputniknews.com/20220702/osmaniye-valiligi-dun-aksam-firar-eden-suriyelilerin-tamami-yakalandi-1058234535.html

Osmaniye Valiliği: Dün akşam firar eden Suriyelilerin tamamı yakalandı

Osmaniye Valiliği: Dün akşam firar eden Suriyelilerin tamamı yakalandı

Osmaniye’de dün gece Geçici Barınma Merkezi'ndeki 35 göçmenin firar etmesi ve daha sonra yakalanmasıyla ilgili Osmaniye Valiliği, “Valimiz Yılmaz, dün akşam... 02.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-02T18:42+0300

2022-07-02T18:42+0300

2022-07-02T18:42+0300

türkiye

osmaniye

göçmen krizi

suriyeli göçmenler

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/02/1058235001_0:117:1437:925_1920x0_80_0_0_338988c39abf27f31c75653a9565ce75.jpg

Osmaniye’nin merkez ilçesine bağlı Cevdetiye beldesinde 1 Temmuz saat 22:00 civarında ‘Geçici Barınma Merkezinde’ bulunan göçmenlerden 35’i, kampta çıkan olaylar sonrasında kampın tel örgülerini keserek kaçtı. Bunun üzerine, kamp alanının çevresinde yaşayan Osmaniyeliler; kamptan kaçan göçmenlere müdahale etme girişiminde bulundu, gece boyunca zaman zaman vatandaşla jandarma ekipleri arasında gerginlik yaşandı.Osmaniye Valiliği, dün gece yaptığı açıklamada, kentteki Geçici Barınma Merkezi'nden kaçan 35 yabancı uyrukludan 24'ünün yakalandığını, diğerlerini bulmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.'Firar edenlerin tamamı yakalandı'Osmaniye Valiliği; firar eden göçmenlere ilişkin bugün öğlen saatlerinde bir açıklama daha yaptı. İl Göç İdaresi Müdürlüğü Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi’nde bulunduklarına dair Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve Jandarma Alay Komutanı’nın da yer aldığı fotoğraf şu açıklama ile yayınladı:“Cevdetiye Geçici Barınma Merkezinde incelemelerde bulunan Valimiz Dr. Erdinç Yılmaz, dün akşam firar eden Suriyelilerin tamamının yakalandığını, Cevdetiye Geçici Barınma Merkezinde Afganların bulunmadığını sadece Suriyelilerin olduğunu söyledi.”Vali Erdinç Yılmaz da valilik açıklamasını alıntılayarak bugün şu mesajı paylaştı:“Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Olayı saptıranlar, yalan haber yapanlar ve bizi yalancılıkla suçlayanlarla ilgili yasal hakkımızı kullanacağız. Böyle bir mecburiyetim olmadığına göre; evet çok net Devletin Valisi yalan söylemez.”

https://tr.sputniknews.com/20220702/osmaniye-valiligi-gecici--barinma-merkezinden-kacan-35-yabancidan-24u-yakalandi-1058220909.html

türkiye

osmaniye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

osmaniye, göçmen krizi, suriyeli göçmenler