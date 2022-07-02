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https://tr.sputniknews.com/20220702/osmaniye-valiligi-dun-aksam-firar-eden-suriyelilerin-tamami-yakalandi-1058234535.html
Osmaniye Valiliği: Dün akşam firar eden Suriyelilerin tamamı yakalandı
Osmaniye Valiliği: Dün akşam firar eden Suriyelilerin tamamı yakalandı
Osmaniye’de dün gece Geçici Barınma Merkezi'ndeki 35 göçmenin firar etmesi ve daha sonra yakalanmasıyla ilgili Osmaniye Valiliği, “Valimiz Yılmaz, dün akşam... 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T18:42+0300
2022-07-02T18:42+0300
türkiye
osmaniye
göçmen krizi
suriyeli göçmenler
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Osmaniye’nin merkez ilçesine bağlı Cevdetiye beldesinde 1 Temmuz saat 22:00 civarında ‘Geçici Barınma Merkezinde’ bulunan göçmenlerden 35’i, kampta çıkan olaylar sonrasında kampın tel örgülerini keserek kaçtı. Bunun üzerine, kamp alanının çevresinde yaşayan Osmaniyeliler; kamptan kaçan göçmenlere müdahale etme girişiminde bulundu, gece boyunca zaman zaman vatandaşla jandarma ekipleri arasında gerginlik yaşandı.Osmaniye Valiliği, dün gece yaptığı açıklamada, kentteki Geçici Barınma Merkezi'nden kaçan 35 yabancı uyrukludan 24'ünün yakalandığını, diğerlerini bulmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.'Firar edenlerin tamamı yakalandı'Osmaniye Valiliği; firar eden göçmenlere ilişkin bugün öğlen saatlerinde bir açıklama daha yaptı. İl Göç İdaresi Müdürlüğü Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi’nde bulunduklarına dair Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve Jandarma Alay Komutanı’nın da yer aldığı fotoğraf şu açıklama ile yayınladı:“Cevdetiye Geçici Barınma Merkezinde incelemelerde bulunan Valimiz Dr. Erdinç Yılmaz, dün akşam firar eden Suriyelilerin tamamının yakalandığını, Cevdetiye Geçici Barınma Merkezinde Afganların bulunmadığını sadece Suriyelilerin olduğunu söyledi.”Vali Erdinç Yılmaz da valilik açıklamasını alıntılayarak bugün şu mesajı paylaştı:“Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Olayı saptıranlar, yalan haber yapanlar ve bizi yalancılıkla suçlayanlarla ilgili yasal hakkımızı kullanacağız. Böyle bir mecburiyetim olmadığına göre; evet çok net Devletin Valisi yalan söylemez.”
https://tr.sputniknews.com/20220702/osmaniye-valiligi-gecici--barinma-merkezinden-kacan-35-yabancidan-24u-yakalandi-1058220909.html
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osmaniye, göçmen krizi, suriyeli göçmenler

Osmaniye Valiliği: Dün akşam firar eden Suriyelilerin tamamı yakalandı

18:42 02.07.2022
© Twitter/ Osmaniye ValiliğiOsmaniye Valiliği: Dün akşam firar eden Suriyelilerin tamamı yakalandı
Osmaniye Valiliği: Dün akşam firar eden Suriyelilerin tamamı yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2022
© Twitter/ Osmaniye Valiliği
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Osmaniye’de dün gece Geçici Barınma Merkezi'ndeki 35 göçmenin firar etmesi ve daha sonra yakalanmasıyla ilgili Osmaniye Valiliği, “Valimiz Yılmaz, dün akşam firar eden Suriyelilerin tamamının yakalandığını, Cevdetiye Geçici Barınma Merkezinde Afganların bulunmadığını sadece Suriyelilerin olduğunu söyledi” açıklamasını yaptı.
Osmaniye’nin merkez ilçesine bağlı Cevdetiye beldesinde 1 Temmuz saat 22:00 civarında ‘Geçici Barınma Merkezinde’ bulunan göçmenlerden 35’i, kampta çıkan olaylar sonrasında kampın tel örgülerini keserek kaçtı. Bunun üzerine, kamp alanının çevresinde yaşayan Osmaniyeliler; kamptan kaçan göçmenlere müdahale etme girişiminde bulundu, gece boyunca zaman zaman vatandaşla jandarma ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

Osmaniye Valiliği, dün gece yaptığı açıklamada, kentteki Geçici Barınma Merkezi'nden kaçan 35 yabancı uyrukludan 24'ünün yakalandığını, diğerlerini bulmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Osmaniye'de geçici barınma merkezinden kaçan 35 yabancıdan 24'ü yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2022
TÜRKİYE
Osmaniye Valiliği: Geçici Barınma Merkezi'nden kaçan 35 yabancıdan 24'ü yakalandı
00:26

'Firar edenlerin tamamı yakalandı'

Osmaniye Valiliği; firar eden göçmenlere ilişkin bugün öğlen saatlerinde bir açıklama daha yaptı. İl Göç İdaresi Müdürlüğü Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi’nde bulunduklarına dair Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve Jandarma Alay Komutanı’nın da yer aldığı fotoğraf şu açıklama ile yayınladı:
“Cevdetiye Geçici Barınma Merkezinde incelemelerde bulunan Valimiz Dr. Erdinç Yılmaz, dün akşam firar eden Suriyelilerin tamamının yakalandığını, Cevdetiye Geçici Barınma Merkezinde Afganların bulunmadığını sadece Suriyelilerin olduğunu söyledi.”
Vali Erdinç Yılmaz da valilik açıklamasını alıntılayarak bugün şu mesajı paylaştı:
“Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Olayı saptıranlar, yalan haber yapanlar ve bizi yalancılıkla suçlayanlarla ilgili yasal hakkımızı kullanacağız. Böyle bir mecburiyetim olmadığına göre; evet çok net Devletin Valisi yalan söylemez.”
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