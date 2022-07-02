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https://tr.sputniknews.com/20220702/osmaniye-valiligi-gecici--barinma-merkezinden-kacan-35-yabancidan-24u-yakalandi-1058220909.html
Osmaniye Valiliği: Geçici Barınma Merkezi'nden kaçan 35 yabancıdan 24'ü yakalandı
Osmaniye Valiliği: Geçici Barınma Merkezi'nden kaçan 35 yabancıdan 24'ü yakalandı
Osmaniye Valiliği, kentteki Geçici Barınma Merkezi'nden kaçan 35 yabancı uyrukludan 24'ünün yakalandığını, diğerlerini bulmak için çalışmaların devam ettiğini... 02.07.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
osmaniye
yabancı uyruklu
cevdetiye
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Osmaniye Valiliği, Cevdetiye Geçici Barınma Merkezinde bulunan bir grup yabancının firar girişiminde bulunmasına ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, haziran itibarıyla ülkede yeni geçici koruma başvurularının gerekli tahkikat ve mülakatlarının yapılarak geçici barınma merkezlerine alınması uygulamasının başlatıldığı belirtildi.'Durum kontrol altına alınmıştır'Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
türkiye
osmaniye
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osmaniye, yabancı uyruklu, cevdetiye , osmaniye valiliği

Osmaniye Valiliği: Geçici Barınma Merkezi'nden kaçan 35 yabancıdan 24'ü yakalandı

00:26 02.07.2022 (güncellendi: 00:38 02.07.2022)
© Osmaniye ValiliğiOsmaniye
Osmaniye - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2022
© Osmaniye Valiliği
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Osmaniye Valiliği, kentteki Geçici Barınma Merkezi'nden kaçan 35 yabancı uyrukludan 24'ünün yakalandığını, diğerlerini bulmak için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
Osmaniye Valiliği, Cevdetiye Geçici Barınma Merkezinde bulunan bir grup yabancının firar girişiminde bulunmasına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, haziran itibarıyla ülkede yeni geçici koruma başvurularının gerekli tahkikat ve mülakatlarının yapılarak geçici barınma merkezlerine alınması uygulamasının başlatıldığı belirtildi.

'Durum kontrol altına alınmıştır'

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi'nde bulunan bir grup yabancı, saat 22.00 sıralarında firar girişiminde bulunmuş, geçici barınma merkezi özel güvenliği ve jandarma tarafından gerekli müdahalede bulunularak durum kontrol altına alınmıştır. Olayın ilk anında 35 yabancı tellerden atlayarak merkezden firar etmiş olup, İl Jandarma Komutanlığı tarafından civarda yapılan çalışmalar sonucu ilk etapta kamptan firar eden 24 şahıs yakalanmış, geri kalan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Geçici barınma merkezinde halihazırda herhangi olumsuz bir durum söz konusu değildir."
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