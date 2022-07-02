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Otluk alanda yangın çıkmasına neden olan 3 kişiye gözaltı
Otluk alanda yangın çıkmasına neden olan 3 kişiye gözaltı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otluk alanda yangın çıkmasına sebebiyet verdiği tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T23:24+0300
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türkiye
manisa
yangın
gözaltı
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Muradiye Mahallesi 41 Sokak'taki otluk alanda öğle saatlerinde yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangın, 4 dönümlük arazide hasara yol açtı.Bölgede inceleme yapan Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, olay sırasında bir otomobilin alandan hızla uzaklaştığını tespit etti.Plakası belirlenen otomobildeki 3 kişi, Organize Sanayi Bölgesi'nde yakalandı.Otomobildekilerin, kendi firmalarına ait reklam tabelasını kaldırmak isterken kullandıkları demir kesme makinesinden çıkan kıvılcımların yangına yol açtığı tespit edildi.Korktukları için bölgeden uzaklaştıkları öğrenilen 3 zanlı gözaltına alındı.
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manisa, yangın, gözaltı

Otluk alanda yangın çıkmasına neden olan 3 kişiye gözaltı

23:24 02.07.2022
© DHAGelibolu'da makilik alandaki yangın, buğday tarlalarına ulaşmadan söndürüldü
Gelibolu'da makilik alandaki yangın, buğday tarlalarına ulaşmadan söndürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2022
© DHA
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otluk alanda yangın çıkmasına sebebiyet verdiği tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Muradiye Mahallesi 41 Sokak'taki otluk alanda öğle saatlerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangın, 4 dönümlük arazide hasara yol açtı.
Bölgede inceleme yapan Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, olay sırasında bir otomobilin alandan hızla uzaklaştığını tespit etti.
Plakası belirlenen otomobildeki 3 kişi, Organize Sanayi Bölgesi'nde yakalandı.
Otomobildekilerin, kendi firmalarına ait reklam tabelasını kaldırmak isterken kullandıkları demir kesme makinesinden çıkan kıvılcımların yangına yol açtığı tespit edildi.
Korktukları için bölgeden uzaklaştıkları öğrenilen 3 zanlı gözaltına alındı.
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