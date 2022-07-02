https://tr.sputniknews.com/20220702/otluk-alanda-yangin-cikmasina-neden-olan-3-kisiye-gozalti-1058238713.html

Otluk alanda yangın çıkmasına neden olan 3 kişiye gözaltı

Otluk alanda yangın çıkmasına neden olan 3 kişiye gözaltı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otluk alanda yangın çıkmasına sebebiyet verdiği tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. 02.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-02T23:24+0300

2022-07-02T23:24+0300

2022-07-02T23:24+0300

türkiye

manisa

yangın

gözaltı

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Muradiye Mahallesi 41 Sokak'taki otluk alanda öğle saatlerinde yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangın, 4 dönümlük arazide hasara yol açtı.Bölgede inceleme yapan Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, olay sırasında bir otomobilin alandan hızla uzaklaştığını tespit etti.Plakası belirlenen otomobildeki 3 kişi, Organize Sanayi Bölgesi'nde yakalandı.Otomobildekilerin, kendi firmalarına ait reklam tabelasını kaldırmak isterken kullandıkları demir kesme makinesinden çıkan kıvılcımların yangına yol açtığı tespit edildi.Korktukları için bölgeden uzaklaştıkları öğrenilen 3 zanlı gözaltına alındı.

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manisa, yangın, gözaltı