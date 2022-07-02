https://tr.sputniknews.com/20220702/otluk-alanda-yangin-cikmasina-neden-olan-3-kisiye-gozalti-1058238713.html
Otluk alanda yangın çıkmasına neden olan 3 kişiye gözaltı
Otluk alanda yangın çıkmasına neden olan 3 kişiye gözaltı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otluk alanda yangın çıkmasına sebebiyet verdiği tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T23:24+0300
2022-07-02T23:24+0300
2022-07-02T23:24+0300
türkiye
manisa
yangın
gözaltı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1057775105_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_60f14303c7606ae74d81136178285beb.jpg
Muradiye Mahallesi 41 Sokak'taki otluk alanda öğle saatlerinde yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangın, 4 dönümlük arazide hasara yol açtı.Bölgede inceleme yapan Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, olay sırasında bir otomobilin alandan hızla uzaklaştığını tespit etti.Plakası belirlenen otomobildeki 3 kişi, Organize Sanayi Bölgesi'nde yakalandı.Otomobildekilerin, kendi firmalarına ait reklam tabelasını kaldırmak isterken kullandıkları demir kesme makinesinden çıkan kıvılcımların yangına yol açtığı tespit edildi.Korktukları için bölgeden uzaklaştıkları öğrenilen 3 zanlı gözaltına alındı.
türkiye
manisa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1057775105_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_91429b5e80a270ad66852429705b3d9d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
manisa, yangın, gözaltı
Otluk alanda yangın çıkmasına neden olan 3 kişiye gözaltı
Abone ol
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otluk alanda yangın çıkmasına sebebiyet verdiği tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Muradiye Mahallesi 41 Sokak'taki otluk alanda öğle saatlerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangın, 4 dönümlük arazide hasara yol açtı.
Bölgede inceleme yapan Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, olay sırasında bir otomobilin alandan hızla uzaklaştığını tespit etti.
Plakası belirlenen otomobildeki 3 kişi, Organize Sanayi Bölgesi'nde yakalandı.
Otomobildekilerin, kendi firmalarına ait reklam tabelasını kaldırmak isterken kullandıkları demir kesme makinesinden çıkan kıvılcımların yangına yol açtığı tespit edildi.
Korktukları için bölgeden uzaklaştıkları öğrenilen 3 zanlı gözaltına alındı.