https://tr.sputniknews.com/20220702/rizenin-dunyaca-unlu-anzer-balinin-kilogram-2-bin-tl-oldu-1058233675.html

Rize’nin dünyaca ünlü Anzer balının kilogram fiyatı 2 bin TL oldu

Rize’nin dünyaca ünlü Anzer balının kilogram fiyatı 2 bin TL oldu

Dünyaca ünlü Anzer balının kilogram fiyatı bin 200 liradan 2 bin TL'ye çıkarılma kararı alındı. 02.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-02T17:54+0300

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ekonomi

rize

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Rize’nin Anzer Yaylası'nda üretilen Anzer balı, yapılan başvuru sonucunda 2021 yılı şubat ayında coğrafi işaret almaya uygun görüldü. Coğrafi işaretine kavuşan Anzer balı hem yurt içinden hem de yurt dışından oldukça talep görüyor. Anzer balının kilogram fiyatı bin 200 liradan 2 bin TL'ye çıkarılma kararı alındı. Yeni sezonun açılmasıyla Anzer balının fiyatına zam yaptıklarını söyleyen fiyatının Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, "Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak 2022-2023 sezonu için Anzer balının kilogram fiyatını 2 bin TL olarak belirledik. Yarım kilo Anzer balının fiyatı bin TL iken 250 gramlık balın fiyatını da 500 TL olarak belirledik. Yeni sezonda Anzer balı üretimi rekoltesi hava şartlarına göre güzel devam ediyor. Yıl boyunca tahminen 5-6 ton civarında bal üretimi beklentimiz var. İnşallah bu sezon verimli geçer üreticimiz de emeğinin karşılığını alır. Tüketicimize de bakanlık onaylı Coğrafi işaretli Anzer balımızı göndereceğiz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20190707/anzer-balinin-kilosu-bin-lira-oldu--1039587177.html

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