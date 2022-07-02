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Rize’nin dünyaca ünlü Anzer balının kilogram fiyatı 2 bin TL oldu
Rize’nin dünyaca ünlü Anzer balının kilogram fiyatı 2 bin TL oldu
Dünyaca ünlü Anzer balının kilogram fiyatı bin 200 liradan 2 bin TL'ye çıkarılma kararı alındı. 02.07.2022, Sputnik Türkiye
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Rize’nin Anzer Yaylası'nda üretilen Anzer balı, yapılan başvuru sonucunda 2021 yılı şubat ayında coğrafi işaret almaya uygun görüldü. Coğrafi işaretine kavuşan Anzer balı hem yurt içinden hem de yurt dışından oldukça talep görüyor. Anzer balının kilogram fiyatı bin 200 liradan 2 bin TL'ye çıkarılma kararı alındı. Yeni sezonun açılmasıyla Anzer balının fiyatına zam yaptıklarını söyleyen fiyatının Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, "Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak 2022-2023 sezonu için Anzer balının kilogram fiyatını 2 bin TL olarak belirledik. Yarım kilo Anzer balının fiyatı bin TL iken 250 gramlık balın fiyatını da 500 TL olarak belirledik. Yeni sezonda Anzer balı üretimi rekoltesi hava şartlarına göre güzel devam ediyor. Yıl boyunca tahminen 5-6 ton civarında bal üretimi beklentimiz var. İnşallah bu sezon verimli geçer üreticimiz de emeğinin karşılığını alır. Tüketicimize de bakanlık onaylı Coğrafi işaretli Anzer balımızı göndereceğiz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20190707/anzer-balinin-kilosu-bin-lira-oldu--1039587177.html
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Rize’nin dünyaca ünlü Anzer balının kilogram fiyatı 2 bin TL oldu

17:54 02.07.2022 (güncellendi: 17:55 02.07.2022)
© İHA / HASAN FEHMİ DEMİR-AW660067ünyaca ünlü Anzer balının kilogram fiyatı 2 bin TL'den satışa çıktı
ünyaca ünlü Anzer balının kilogram fiyatı 2 bin TL'den satışa çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2022
© İHA / HASAN FEHMİ DEMİR-AW660067
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Dünyaca ünlü Anzer balının kilogram fiyatı bin 200 liradan 2 bin TL'ye çıkarılma kararı alındı.
Rize’nin Anzer Yaylası'nda üretilen Anzer balı, yapılan başvuru sonucunda 2021 yılı şubat ayında coğrafi işaret almaya uygun görüldü. Coğrafi işaretine kavuşan Anzer balı hem yurt içinden hem de yurt dışından oldukça talep görüyor. Anzer balının kilogram fiyatı bin 200 liradan 2 bin TL'ye çıkarılma kararı alındı.

Yeni sezonun açılmasıyla Anzer balının fiyatına zam yaptıklarını söyleyen fiyatının Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, "Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak 2022-2023 sezonu için Anzer balının kilogram fiyatını 2 bin TL olarak belirledik. Yarım kilo Anzer balının fiyatı bin TL iken 250 gramlık balın fiyatını da 500 TL olarak belirledik. Yeni sezonda Anzer balı üretimi rekoltesi hava şartlarına göre güzel devam ediyor. Yıl boyunca tahminen 5-6 ton civarında bal üretimi beklentimiz var. İnşallah bu sezon verimli geçer üreticimiz de emeğinin karşılığını alır. Tüketicimize de bakanlık onaylı Coğrafi işaretli Anzer balımızı göndereceğiz" dedi.
Anzer balı, bal, petek - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2019
DÜNYA
Anzer balının kilosu bin lira oldu
7 Temmuz 2019, 13:16
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