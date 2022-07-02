https://tr.sputniknews.com/20220702/rusya-savunma-bakanligi-israil-suriyeye-hava-saldirisi-duzenledi-1058237332.html
Rusya Savunma Bakanlığı: İsrail, Suriye’ye hava saldırısı düzenledi
Rusya Savunma Bakanlığı: İsrail, Suriye’ye hava saldırısı düzenledi
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Yevgeniy Gerasimov, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 jetlerinin Suriye’nin Tartus... 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T22:25+0300
2022-07-02T22:25+0300
2022-07-02T22:25+0300
dünya
israil
suriye
rusya savunma bakanlığı
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Gerasimov, “2 Haziran günü saat 06.30 ile 06.36 arasında, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 4 F-16 taktik avcı uçağı, Akdeniz’in doğu sularından Suriye’nin Tartus bölgesindeki hedeflere dört güdümlü füzeyle saldırı düzenledi” ifadelerini kullandı.Saldırıda 2 sivilin yaralandığı ve maddi hasarın oluştuğu belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220702/israil-ordusu-akdenizde-3-iha-vurdugunu-acikladi-1058236928.html
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israil, suriye, rusya savunma bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı: İsrail, Suriye’ye hava saldırısı düzenledi
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Yevgeniy Gerasimov, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 jetlerinin Suriye’nin Tartus bölgesindeki hedeflere 4 füze fırlattığını belirtti.
Gerasimov, “2 Haziran günü saat 06.30 ile 06.36 arasında, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 4 F-16 taktik avcı uçağı, Akdeniz’in doğu sularından Suriye’nin Tartus bölgesindeki hedeflere dört güdümlü füzeyle saldırı düzenledi” ifadelerini kullandı.
Saldırıda 2 sivilin yaralandığı ve maddi hasarın oluştuğu belirtildi.