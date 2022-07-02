Türkiye
CANLI | Rusya, Ukrayna ordusunun mevzilerini imha eden tankın görüntülerini yayınladı
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220702/ryabkov-iran-disisleri-bakan-yardimcisi-ile-ortak-kapsamli-eylem-planini-gorustu-1058231552.html
Ryabkov, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nı görüştü
Ryabkov, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nı görüştü
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İranlı mevkidaşı Ali Bageri Kani ile Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nı görüştü. 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T14:47+0300
2022-07-02T14:47+0300
dünya
rusya
iran
sergey ryabkov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103638/25/1036382515_0:110:2101:1291_1920x0_80_0_0_645d2c0cb14d9c423f02a501e4502b52.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un İranlı mevkidaşı Ali Bageri Kani ile Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nın tam olarak uygulanmasını sağlamayı amaçlayan müzakere süreci hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.Açıklamada, “Taraflar, Washington ve Tahran temsilcileri arasında yakın zamanda Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi aracılığıyla Doha'da düzenlenen dolaylı temasların sonuçlarını da göz önüne alarak, İran’ın nükleer programı ile ilgili Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın tam olarak uygulanmasını sağlamayı amaçlayan müzakere sürecinin çeşitli yönleri hakkında kapsamlı bir görüş alışverişinde bulundu” ifadeleri kullanıldı.Tarafların, Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nı sürdürme konusundaki kararlılıklarını dile getirdikleri belirtilen açıklamada, BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararında belirtilen parametrelere uygun olarak ‘nükleer anlaşmayı’ yeniden canlandırmak için devam eden çok taraflı çabaların alternatifi olmadığını vurguladıkları kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220622/lavrov-putin-iran-cumhurbaskani-ile-yeniden-gorusmeyi-umuyor-1057786374.html
rusya
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103638/25/1036382515_116:0:1983:1400_1920x0_80_0_0_1cfcf7d2f176f9cff191a400bbec6720.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, iran, sergey ryabkov

Ryabkov, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nı görüştü

14:47 02.07.2022
© TwitterRusya - İran
Rusya - İran - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2022
© Twitter
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İranlı mevkidaşı Ali Bageri Kani ile Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nı görüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un İranlı mevkidaşı Ali Bageri Kani ile Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nın tam olarak uygulanmasını sağlamayı amaçlayan müzakere süreci hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, “Taraflar, Washington ve Tahran temsilcileri arasında yakın zamanda Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi aracılığıyla Doha'da düzenlenen dolaylı temasların sonuçlarını da göz önüne alarak, İran’ın nükleer programı ile ilgili Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın tam olarak uygulanmasını sağlamayı amaçlayan müzakere sürecinin çeşitli yönleri hakkında kapsamlı bir görüş alışverişinde bulundu” ifadeleri kullanıldı.
Tarafların, Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nı sürdürme konusundaki kararlılıklarını dile getirdikleri belirtilen açıklamada, BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararında belirtilen parametrelere uygun olarak ‘nükleer anlaşmayı’ yeniden canlandırmak için devam eden çok taraflı çabaların alternatifi olmadığını vurguladıkları kaydedildi.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
POLİTİKA
Lavrov: Putin, İran Cumhurbaşkanı ile yeniden görüşmeyi umuyor
22 Haziran , 21:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала