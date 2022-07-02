https://tr.sputniknews.com/20220702/ryabkov-iran-disisleri-bakan-yardimcisi-ile-ortak-kapsamli-eylem-planini-gorustu-1058231552.html
Ryabkov, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nı görüştü
Ryabkov, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nı görüştü
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İranlı mevkidaşı Ali Bageri Kani ile Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nı görüştü. 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T14:47+0300
2022-07-02T14:47+0300
2022-07-02T14:47+0300
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iran
sergey ryabkov
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un İranlı mevkidaşı Ali Bageri Kani ile Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nın tam olarak uygulanmasını sağlamayı amaçlayan müzakere süreci hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.Açıklamada, “Taraflar, Washington ve Tahran temsilcileri arasında yakın zamanda Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi aracılığıyla Doha'da düzenlenen dolaylı temasların sonuçlarını da göz önüne alarak, İran’ın nükleer programı ile ilgili Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın tam olarak uygulanmasını sağlamayı amaçlayan müzakere sürecinin çeşitli yönleri hakkında kapsamlı bir görüş alışverişinde bulundu” ifadeleri kullanıldı.Tarafların, Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nı sürdürme konusundaki kararlılıklarını dile getirdikleri belirtilen açıklamada, BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararında belirtilen parametrelere uygun olarak ‘nükleer anlaşmayı’ yeniden canlandırmak için devam eden çok taraflı çabaların alternatifi olmadığını vurguladıkları kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220622/lavrov-putin-iran-cumhurbaskani-ile-yeniden-gorusmeyi-umuyor-1057786374.html
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rusya, iran, sergey ryabkov
Ryabkov, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nı görüştü
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İranlı mevkidaşı Ali Bageri Kani ile Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nı görüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un İranlı mevkidaşı Ali Bageri Kani ile Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nın tam olarak uygulanmasını sağlamayı amaçlayan müzakere süreci hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, “Taraflar, Washington ve Tahran temsilcileri arasında yakın zamanda Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi aracılığıyla Doha'da düzenlenen dolaylı temasların sonuçlarını da göz önüne alarak, İran’ın nükleer programı ile ilgili Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın tam olarak uygulanmasını sağlamayı amaçlayan müzakere sürecinin çeşitli yönleri hakkında kapsamlı bir görüş alışverişinde bulundu” ifadeleri kullanıldı.
Tarafların, Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nı sürdürme konusundaki kararlılıklarını dile getirdikleri belirtilen açıklamada, BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararında belirtilen parametrelere uygun olarak ‘nükleer anlaşmayı’ yeniden canlandırmak için devam eden çok taraflı çabaların alternatifi olmadığını vurguladıkları kaydedildi.