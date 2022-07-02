Türkiye
CANLI | Rusya, Ukrayna ordusunun mevzilerini imha eden tankın görüntülerini yayınladı
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220702/sabah-yazari-tarihin-en-kritik-nato-zirvesinin-gundemini-turkiye-belirledi-1058229221.html
Sabah yazarı: Tarihin en kritik NATO zirvesinin gündemini Türkiye belirledi
Sabah yazarı: Tarihin en kritik NATO zirvesinin gündemini Türkiye belirledi
Sabah yazarı Şebnem Bursalı, bugünkü yazısında NATO Liderler Zirvesi'nde 'Türkiye'nin gündem belirlediğini' ifade etti. 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T09:58+0300
2022-07-02T09:58+0300
dünya
türkiye
nato
nato zirvesi
nato liderler zirvesi
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1d/1058098387_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_95f646017c0e0776a71bc09fea4c4ce7.jpg
Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin olarak "Erdoğan'ın en başından bu yana ilkeli, dirayetli ve kararlı tutumu sayesinde tarihin en kritik NATO Liderler Zirvesi'nin gündemini ve belki de geleceğini Türkiye belirledi" diye yazdı.Muhalefetin yapılan anlaşmaya karşı eleştirilerine değinen Bursalı "Muhalefet partilerinin liderlerinin, ortadaki zaferi gölgelemek, hatta baltalamak amaçlı bu açıklamalarını nasıl yorumlayacağız? Daha önceki yazılarımda defalarca sorduğum ve aslında cevabını da hepimizin bildiği soruyu bir kez daha sormak isterim: 'Siz kime ya da neye hizmet ediyorsunuz?'" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1d/1058098387_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_3b79de6f00f367be9a262d95a333f195.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, nato, nato zirvesi, nato liderler zirvesi, recep tayyip erdoğan

Sabah yazarı: Tarihin en kritik NATO zirvesinin gündemini Türkiye belirledi

09:58 02.07.2022
© AAErdoğan - Biden - Johnson - NATO zirvesi
Erdoğan - Biden - Johnson - NATO zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Sabah yazarı Şebnem Bursalı, bugünkü yazısında NATO Liderler Zirvesi'nde 'Türkiye'nin gündem belirlediğini' ifade etti.
Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin olarak "Erdoğan'ın en başından bu yana ilkeli, dirayetli ve kararlı tutumu sayesinde tarihin en kritik NATO Liderler Zirvesi'nin gündemini ve belki de geleceğini Türkiye belirledi" diye yazdı.
Muhalefetin yapılan anlaşmaya karşı eleştirilerine değinen Bursalı "Muhalefet partilerinin liderlerinin, ortadaki zaferi gölgelemek, hatta baltalamak amaçlı bu açıklamalarını nasıl yorumlayacağız? Daha önceki yazılarımda defalarca sorduğum ve aslında cevabını da hepimizin bildiği soruyu bir kez daha sormak isterim: 'Siz kime ya da neye hizmet ediyorsunuz?'" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала