https://tr.sputniknews.com/20220702/sabah-yazari-tarihin-en-kritik-nato-zirvesinin-gundemini-turkiye-belirledi-1058229221.html

Sabah yazarı: Tarihin en kritik NATO zirvesinin gündemini Türkiye belirledi

Sabah yazarı: Tarihin en kritik NATO zirvesinin gündemini Türkiye belirledi

Sabah yazarı Şebnem Bursalı, bugünkü yazısında NATO Liderler Zirvesi'nde 'Türkiye'nin gündem belirlediğini' ifade etti. 02.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-02T09:58+0300

2022-07-02T09:58+0300

2022-07-02T09:58+0300

dünya

türkiye

nato

nato zirvesi

nato liderler zirvesi

recep tayyip erdoğan

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Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin olarak "Erdoğan'ın en başından bu yana ilkeli, dirayetli ve kararlı tutumu sayesinde tarihin en kritik NATO Liderler Zirvesi'nin gündemini ve belki de geleceğini Türkiye belirledi" diye yazdı.Muhalefetin yapılan anlaşmaya karşı eleştirilerine değinen Bursalı "Muhalefet partilerinin liderlerinin, ortadaki zaferi gölgelemek, hatta baltalamak amaçlı bu açıklamalarını nasıl yorumlayacağız? Daha önceki yazılarımda defalarca sorduğum ve aslında cevabını da hepimizin bildiği soruyu bir kez daha sormak isterim: 'Siz kime ya da neye hizmet ediyorsunuz?'" dedi.

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türkiye, nato, nato zirvesi, nato liderler zirvesi, recep tayyip erdoğan