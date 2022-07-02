https://tr.sputniknews.com/20220702/sabah-yazari-tarihin-en-kritik-nato-zirvesinin-gundemini-turkiye-belirledi-1058229221.html
Sabah yazarı: Tarihin en kritik NATO zirvesinin gündemini Türkiye belirledi
Sabah yazarı: Tarihin en kritik NATO zirvesinin gündemini Türkiye belirledi
Sabah yazarı Şebnem Bursalı, bugünkü yazısında NATO Liderler Zirvesi'nde 'Türkiye'nin gündem belirlediğini' ifade etti. 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T09:58+0300
2022-07-02T09:58+0300
2022-07-02T09:58+0300
dünya
türkiye
nato
nato zirvesi
nato liderler zirvesi
recep tayyip erdoğan
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Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin olarak "Erdoğan'ın en başından bu yana ilkeli, dirayetli ve kararlı tutumu sayesinde tarihin en kritik NATO Liderler Zirvesi'nin gündemini ve belki de geleceğini Türkiye belirledi" diye yazdı.Muhalefetin yapılan anlaşmaya karşı eleştirilerine değinen Bursalı "Muhalefet partilerinin liderlerinin, ortadaki zaferi gölgelemek, hatta baltalamak amaçlı bu açıklamalarını nasıl yorumlayacağız? Daha önceki yazılarımda defalarca sorduğum ve aslında cevabını da hepimizin bildiği soruyu bir kez daha sormak isterim: 'Siz kime ya da neye hizmet ediyorsunuz?'" dedi.
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türkiye, nato, nato zirvesi, nato liderler zirvesi, recep tayyip erdoğan
Sabah yazarı: Tarihin en kritik NATO zirvesinin gündemini Türkiye belirledi
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Sabah yazarı Şebnem Bursalı, bugünkü yazısında NATO Liderler Zirvesi'nde 'Türkiye'nin gündem belirlediğini' ifade etti.
Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı
, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin olarak
"Erdoğan'ın en başından bu yana ilkeli, dirayetli ve kararlı tutumu sayesinde tarihin en kritik NATO Liderler Zirvesi'nin gündemini ve belki de geleceğini Türkiye belirledi
" diye yazdı.
Muhalefetin yapılan anlaşmaya karşı eleştirilerine değinen Bursalı "Muhalefet partilerinin liderlerinin, ortadaki zaferi gölgelemek, hatta baltalamak amaçlı bu açıklamalarını nasıl yorumlayacağız? Daha önceki yazılarımda defalarca sorduğum ve aslında cevabını da hepimizin bildiği soruyu bir kez daha sormak isterim: 'Siz kime ya da neye hizmet ediyorsunuz?'" dedi.