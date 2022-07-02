Sevgili kavgasında araya giren genç: Birini tutuyorum aşağı atlıyor, biri bayılıyor buraya düşüyor
15:30 02.07.2022 (güncellendi: 15:37 02.07.2022)
© İHA / FIRAT DEMİR - İSA AKAR - SUAT METİN-AW659939Sevgili kavgasında araya giren genç: Birini tutuyorum aşağı atlıyor, biri bayılıyor buraya düşüyor
© İHA / FIRAT DEMİR - İSA AKAR - SUAT METİN-AW659939
Antalya’da kıskançlık iddiasıyla kavga eden sevgililerden erkek olanı kendisine bıçakla zarar verirken, kadın sinir kriziyle baygınlık geçirdi. Kavgaya denk gelen bir genç ise, “Birini tutuyorum aşağı atlıyor, biri bayılıyor buraya düşüyor. Kan ter içerisinde kaldım” sözleriyle duruma tepki gösterdi.
Olay, Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı’ndaki falezlerin yakınında yaşandı. Aralarında kıskançlık yüzünden tartışma çıkan Mehmet T. (45) ve Sevim U. (44), bir süre sonra park içerisinde birbirleriyle kavga etmeye başladı.
Sevgililerden Mehmet T., bıçakla kendisine zarar verirken, sinir krizi geçiren Sevim U. da falezlere yakın kısımda baygınlık geçirdi. Bu sırada iki sevgiliyi sakinleştirmeye çalışan Cengiz Panoğlu, polisi arayarak yardım talep etti. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Parka gelen polis ekipleri, iki sevgiliyi ayrı noktalara götürdü. Polis kendinden geçen kadının, yakıcı güneşten etkilenmemesi için başında bekleyerek gölge oluşmasını sağladı.
🔸Sevgili kavgasında araya giren genç:— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 2, 2022
⁰🔸Birini tutuyorum aşağı atlıyor, biri bayılıyor buraya düşüyor. Kan ter içerisinde kaldım. O, ona ‘Niye baktın’ diyor, bu ‘Sen beni aldatıyor musun?’ diyor. Sürekli bir kavga halindeler https://t.co/obMXaX5WUF pic.twitter.com/BHC8VtTTFk
‘Bir ara iyilerdi’
İki sevgilinin sürekli birbiriyle kavga ettiğini belirten Cengiz Panoğlu, “Birini tutuyorum aşağı atlıyor, biri bayılıyor buraya düşüyor. Kan ter içerisinde kaldım. Kendi aralarında kıskançlık yüzünden tartışıyorlar. O, ona ‘niye baktın’ diyor, bu ‘sen beni aldatıyor musun?’ diyor. Bir ara iyi olmuşlardı ama artık sürekli bir kavga halindeler” dedi.
Sevgililer, kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.