Türkiye
CANLI | Rusya, Ukrayna ordusunun mevzilerini imha eden tankın görüntülerini yayınladı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220702/sevgili-kavgasinda-araya-giren-genc-birini-tutuyorum-asagi-atliyor-biri-bayiliyor-buraya-dusuyor-1058231666.html
Sevgili kavgasında araya giren genç: Birini tutuyorum aşağı atlıyor, biri bayılıyor buraya düşüyor
Sevgili kavgasında araya giren genç: Birini tutuyorum aşağı atlıyor, biri bayılıyor buraya düşüyor
Antalya’da kıskançlık iddiasıyla kavga eden sevgililerden erkek olanı kendisine bıçakla zarar verirken, kadın sinir kriziyle baygınlık geçirdi. Kavgaya denk... 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T15:30+0300
2022-07-02T15:37+0300
türkiye
antalya
kavga
kıskançlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/02/1058231898_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_52df26cacf161cbc4b8a23e18be27e35.jpg
Olay, Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı’ndaki falezlerin yakınında yaşandı. Aralarında kıskançlık yüzünden tartışma çıkan Mehmet T. (45) ve Sevim U. (44), bir süre sonra park içerisinde birbirleriyle kavga etmeye başladı.Sevgililerden Mehmet T., bıçakla kendisine zarar verirken, sinir krizi geçiren Sevim U. da falezlere yakın kısımda baygınlık geçirdi. Bu sırada iki sevgiliyi sakinleştirmeye çalışan Cengiz Panoğlu, polisi arayarak yardım talep etti. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Parka gelen polis ekipleri, iki sevgiliyi ayrı noktalara götürdü. Polis kendinden geçen kadının, yakıcı güneşten etkilenmemesi için başında bekleyerek gölge oluşmasını sağladı.‘Bir ara iyilerdi’İki sevgilinin sürekli birbiriyle kavga ettiğini belirten Cengiz Panoğlu, “Birini tutuyorum aşağı atlıyor, biri bayılıyor buraya düşüyor. Kan ter içerisinde kaldım. Kendi aralarında kıskançlık yüzünden tartışıyorlar. O, ona ‘niye baktın’ diyor, bu ‘sen beni aldatıyor musun?’ diyor. Bir ara iyi olmuşlardı ama artık sürekli bir kavga halindeler” dedi.Sevgililer, kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.
türkiye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/02/1058231898_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_03dba4575315116bd84bc2709cd72bc7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antalya, kavga, kıskançlık

Sevgili kavgasında araya giren genç: Birini tutuyorum aşağı atlıyor, biri bayılıyor buraya düşüyor

15:30 02.07.2022 (güncellendi: 15:37 02.07.2022)
© İHA / FIRAT DEMİR - İSA AKAR - SUAT METİN-AW659939Sevgili kavgasında araya giren genç: Birini tutuyorum aşağı atlıyor, biri bayılıyor buraya düşüyor
Sevgili kavgasında araya giren genç: Birini tutuyorum aşağı atlıyor, biri bayılıyor buraya düşüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2022
© İHA / FIRAT DEMİR - İSA AKAR - SUAT METİN-AW659939
Abone olTelegram
Antalya’da kıskançlık iddiasıyla kavga eden sevgililerden erkek olanı kendisine bıçakla zarar verirken, kadın sinir kriziyle baygınlık geçirdi. Kavgaya denk gelen bir genç ise, “Birini tutuyorum aşağı atlıyor, biri bayılıyor buraya düşüyor. Kan ter içerisinde kaldım” sözleriyle duruma tepki gösterdi.
Olay, Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı’ndaki falezlerin yakınında yaşandı. Aralarında kıskançlık yüzünden tartışma çıkan Mehmet T. (45) ve Sevim U. (44), bir süre sonra park içerisinde birbirleriyle kavga etmeye başladı.
Sevgililerden Mehmet T., bıçakla kendisine zarar verirken, sinir krizi geçiren Sevim U. da falezlere yakın kısımda baygınlık geçirdi. Bu sırada iki sevgiliyi sakinleştirmeye çalışan Cengiz Panoğlu, polisi arayarak yardım talep etti. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Parka gelen polis ekipleri, iki sevgiliyi ayrı noktalara götürdü. Polis kendinden geçen kadının, yakıcı güneşten etkilenmemesi için başında bekleyerek gölge oluşmasını sağladı.

‘Bir ara iyilerdi’

İki sevgilinin sürekli birbiriyle kavga ettiğini belirten Cengiz Panoğlu, “Birini tutuyorum aşağı atlıyor, biri bayılıyor buraya düşüyor. Kan ter içerisinde kaldım. Kendi aralarında kıskançlık yüzünden tartışıyorlar. O, ona ‘niye baktın’ diyor, bu ‘sen beni aldatıyor musun?’ diyor. Bir ara iyi olmuşlardı ama artık sürekli bir kavga halindeler” dedi.
Sevgililer, kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала