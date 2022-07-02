https://tr.sputniknews.com/20220702/sozcu-yazari-muratoglu-kripto-paralar-cok-can-yakacak-1058228422.html
Sözcü yazarı Muratoğlu: Kripto paralar çok can yakacak
Sözcü yazarı Muratoğlu: Kripto paralar çok can yakacak
Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Türkiye'de kripto paralara olan yoğun ilgiyi köşesinde değerlendirdi. Muratoğlu, riskli olmaların karşın insanların... 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T08:05+0300
2022-07-02T08:05+0300
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Muratoğlu, yazısında "Türk Lirası'nın hali sürüngenler gibi… Çok kaybedecek bir şeyi yok sanki… Oysa yürümeye yeni başlayan bebek gibi kripto paralar… Kalkıyor, koşuyor düşürüyor, oturuyorlar… Yok olmayacaklar. Zira çok canlar yakacaklar" ifadelerini kullandı.Diğer bir sebebinin ise Türkiye'de genç nüfus fazlalığından ötürü yeni teknolojilere yönelimin fazla olduğunu belirten Muratoğlu "Türkiye şu kripto para işinde dalgayı yakalayıp bir kullanabilse… Var olan enerjiyi doğru yönlendirebilirse… Klasik anlayış yerine ezber bozan bir hamle yapabilirse… İşte o zaman baştan yazılmaya başlar hikaye" diye yazdı.
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Sözcü yazarı Muratoğlu: Kripto paralar çok can yakacak
08:05 02.07.2022 (güncellendi: 08:06 02.07.2022) Abone ol
Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Türkiye'de kripto paralara olan yoğun ilgiyi köşesinde değerlendirdi. Muratoğlu, riskli olmaların karşın insanların TL'deki oynaklık ve yüksek enflasyon sebebiyle kripto paralara yatırım yaptıklarını belirtti.
Muratoğlu, yazısında "Türk Lirası'nın hali sürüngenler gibi… Çok kaybedecek bir şeyi yok sanki… Oysa yürümeye yeni başlayan bebek gibi kripto paralar… Kalkıyor, koşuyor düşürüyor, oturuyorlar… Yok olmayacaklar. Zira çok canlar yakacaklar" ifadelerini kullandı.
Diğer bir sebebinin ise Türkiye'de genç nüfus fazlalığından ötürü yeni teknolojilere yönelimin fazla olduğunu belirten
Muratoğlu "Türkiye şu kripto para işinde dalgayı yakalayıp bir kullanabilse… Var olan enerjiyi doğru yönlendirebilirse… Klasik anlayış yerine ezber bozan bir hamle yapabilirse… İşte o zaman baştan yazılmaya başlar hikaye
" diye yazdı.