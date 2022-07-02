https://tr.sputniknews.com/20220702/sozcu-yazari-muratoglu-kripto-paralar-cok-can-yakacak-1058228422.html

Sözcü yazarı Muratoğlu: Kripto paralar çok can yakacak

Sözcü yazarı Muratoğlu: Kripto paralar çok can yakacak

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Türkiye'de kripto paralara olan yoğun ilgiyi köşesinde değerlendirdi. Muratoğlu, riskli olmaların karşın insanların... 02.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-02T08:05+0300

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Muratoğlu, yazısında "Türk Lirası'nın hali sürüngenler gibi… Çok kaybedecek bir şeyi yok sanki… Oysa yürümeye yeni başlayan bebek gibi kripto paralar… Kalkıyor, koşuyor düşürüyor, oturuyorlar… Yok olmayacaklar. Zira çok canlar yakacaklar" ifadelerini kullandı.Diğer bir sebebinin ise Türkiye'de genç nüfus fazlalığından ötürü yeni teknolojilere yönelimin fazla olduğunu belirten Muratoğlu "Türkiye şu kripto para işinde dalgayı yakalayıp bir kullanabilse… Var olan enerjiyi doğru yönlendirebilirse… Klasik anlayış yerine ezber bozan bir hamle yapabilirse… İşte o zaman baştan yazılmaya başlar hikaye" diye yazdı.

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