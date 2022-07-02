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https://tr.sputniknews.com/20220702/su-aradi-roma-donemine-ait-mezar-steli-buldu-1058222046.html
Su aradı, Roma dönemine ait mezar steli buldu
Su aradı, Roma dönemine ait mezar steli buldu
Aydın'ın Karacasu ilçesinde sondaj çalışması sırasında çıkarılan mezar steli, Afrodisias Müzesi'ne teslim edildi. 02.07.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
aydın
karacasu
heykel
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Aydın'da sondaj kazısı sırasında Roma dönemine ait mezar steli bulunduKaracasu ilçesinde arazide su için sondaj çalışması yapan M.D, taş bir heykel bulduğunu jandarma ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Roma dönemine ait mezar steli olduğu belirlenen 70 santimetre uzunluğunda 30 santimetre genişliğindeki eseri, müzeye götürdü.
türkiye
aydın
karacasu
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aydın, karacasu, heykel

Su aradı, Roma dönemine ait mezar steli buldu

00:46 02.07.2022
Aydın'ın Karacasu ilçesinde sondaj çalışması sırasında çıkarılan mezar steli, Afrodisias Müzesi'ne teslim edildi.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde sondaj çalışması sırasında çıkarılan mezar steli, Afrodisias Müzesi'ne teslim edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2022
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde sondaj çalışması sırasında çıkarılan mezar steli, Afrodisias Müzesi'ne teslim edildi.
Aydın'da sondaj kazısı sırasında Roma dönemine ait mezar steli bulundu
Karacasu ilçesinde arazide su için sondaj çalışması yapan M.D, taş bir heykel bulduğunu jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Roma dönemine ait mezar steli olduğu belirlenen 70 santimetre uzunluğunda 30 santimetre genişliğindeki eseri, müzeye götürdü.
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