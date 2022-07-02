https://tr.sputniknews.com/20220702/su-aradi-roma-donemine-ait-mezar-steli-buldu-1058222046.html
Su aradı, Roma dönemine ait mezar steli buldu
Su aradı, Roma dönemine ait mezar steli buldu
Aydın'ın Karacasu ilçesinde sondaj çalışması sırasında çıkarılan mezar steli, Afrodisias Müzesi'ne teslim edildi. 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T00:46+0300
2022-07-02T00:46+0300
2022-07-02T00:46+0300
türkiye
aydın
karacasu
heykel
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Aydın'da sondaj kazısı sırasında Roma dönemine ait mezar steli bulunduKaracasu ilçesinde arazide su için sondaj çalışması yapan M.D, taş bir heykel bulduğunu jandarma ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Roma dönemine ait mezar steli olduğu belirlenen 70 santimetre uzunluğunda 30 santimetre genişliğindeki eseri, müzeye götürdü.
türkiye
aydın
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aydın, karacasu, heykel
Su aradı, Roma dönemine ait mezar steli buldu
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde sondaj çalışması sırasında çıkarılan mezar steli, Afrodisias Müzesi'ne teslim edildi.
Aydın'da sondaj kazısı sırasında Roma dönemine ait mezar steli bulundu
Karacasu ilçesinde arazide su için sondaj çalışması yapan M.D, taş bir heykel bulduğunu jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Roma dönemine ait mezar steli olduğu belirlenen 70 santimetre uzunluğunda 30 santimetre genişliğindeki eseri, müzeye götürdü.