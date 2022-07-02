https://tr.sputniknews.com/20220702/su-aradi-roma-donemine-ait-mezar-steli-buldu-1058222046.html

Su aradı, Roma dönemine ait mezar steli buldu

Su aradı, Roma dönemine ait mezar steli buldu

Aydın'ın Karacasu ilçesinde sondaj çalışması sırasında çıkarılan mezar steli, Afrodisias Müzesi'ne teslim edildi. 02.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-02T00:46+0300

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türkiye

aydın

karacasu

heykel

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Aydın'da sondaj kazısı sırasında Roma dönemine ait mezar steli bulunduKaracasu ilçesinde arazide su için sondaj çalışması yapan M.D, taş bir heykel bulduğunu jandarma ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Roma dönemine ait mezar steli olduğu belirlenen 70 santimetre uzunluğunda 30 santimetre genişliğindeki eseri, müzeye götürdü.

türkiye

aydın

karacasu

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aydın, karacasu, heykel