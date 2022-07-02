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TBMM tatile girdi
TBMM tatile girdi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim'e kadar tatile girdi. 02.07.2022, Sputnik Türkiye
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politika
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5. yasama yılını tamamlayan TBMM Genel Kurulu'nun alınan karar gereğince tatil süreci başladı. Meclis, 1 Ekim tarihinde tekrar açılacak.
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tbmm, tbmm genel kurulu, tatil

TBMM tatile girdi

00:16 02.07.2022 (güncellendi: 00:17 02.07.2022)
© DHATBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2022
© DHA
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim'e kadar tatile girdi.
5. yasama yılını tamamlayan TBMM Genel Kurulu'nun alınan karar gereğince tatil süreci başladı.
Meclis, 1 Ekim tarihinde tekrar açılacak.
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
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Ek gösterge düzenlemesi ve öğrenci affına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
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