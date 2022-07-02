https://tr.sputniknews.com/20220702/tbmm-tatile-girdi-1058220746.html
TBMM tatile girdi
TBMM tatile girdi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim'e kadar tatile girdi. 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T00:16+0300
2022-07-02T00:16+0300
2022-07-02T00:17+0300
politika
tbmm
tbmm genel kurulu
tatil
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5. yasama yılını tamamlayan TBMM Genel Kurulu'nun alınan karar gereğince tatil süreci başladı. Meclis, 1 Ekim tarihinde tekrar açılacak.
https://tr.sputniknews.com/20220701/ek-gosterge-ve-ogrenci-affini-da-iceren-torba-kanun-teklifi-kabul-edildi-1058218567.html
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tbmm, tbmm genel kurulu, tatil
TBMM tatile girdi
00:16 02.07.2022 (güncellendi: 00:17 02.07.2022) Abone ol
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim'e kadar tatile girdi.
5. yasama yılını tamamlayan TBMM Genel Kurulu'nun alınan karar gereğince tatil süreci başladı.
Meclis, 1 Ekim tarihinde tekrar açılacak.