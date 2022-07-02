https://tr.sputniknews.com/20220702/turkler-kuzey-kutbunda-ev-alip-balikcilik-yapabilecek-1058228731.html
Türkler Kuzey Kutbu'nda ev alıp balıkçılık yapabilecek
Türkler Kuzey Kutbu'nda ev alıp balıkçılık yapabilecek
Türk vatandaşlarının Spitsbergen (Svalbard) takımadaları ile kara sularında mülk edinme ve oturma hakkı elde edebilmesi ile balıkçılık yapabilmesine imkân... 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T08:58+0300
2022-07-02T08:58+0300
2022-07-02T08:58+0300
türkiye
türkiye
kuzey kutbu
balıkçılık
anlaşma
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Türkiye, Norveç, ABD, Danimarka, Fransa, İtalya, Japonya, Hollanda, Büyük Britanya, İrlanda, İngiliz Denizaşırı Dominyonları ve İsveç arasında 9 Şubat 1920’de imzalanan anlaşmaya Türkiye de taraf oluyor.Meclis Başkanı Mustafa Şentop imzası ile TBMM Başkanlığına sunulan 102 yıllık uluslararası anlaşmanın gerekçesinde, Spitsbergen (Svalbard) Takımadalarına ilişkin bazı düzenlemeler getiren Antlaşma’nın 9 Şubat 1920 tarihinde Paris'te imzalandığı hatırlatıldı. Söz konusu anlaşmanın TBMM’de kabul edilmesi durumunda, Türk vatandaşları; Kuzey Kutup Noktasına sadece bin kilometre mesafede yer alan ve Norveç egemenliğindeki Spitsbergen Takımadaları ve karasularında mülk edinme ve oturma hakkı elde edebilecek, balıkçılık ve avlanma yapabilecek. Türk şirketleri denizcilik, endüstri, madencilik ve ticaret alanlarında faaliyette bulunabilecek, bilim insanları kurulacak Türk Bilim İstasyonunda bilimsel araştırma yapma ve Türk öğrencileri Svalbard Üniversitesinde eğitim alma imkânına sahip olabilecek.Öte yandan, anlaşma ile, son yıllarda gerek Antarktika gerek Arktik'e yönelik başarılı bilim seferleri düzenleyen ve Antarktika'da Horseshoe Adasında geçici bilim üssü kuran Türkiye Cumhuriyeti’nin, bu anlaşmaya katılması ile Kuzey Kutup Bölgesine yönelik ilgisini tüm dünya nezdinde daha da somutlaştırmış olacağına dikkat çekildi.
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türkiye, kuzey kutbu, balıkçılık, anlaşma
Türkler Kuzey Kutbu'nda ev alıp balıkçılık yapabilecek
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Türk vatandaşlarının Spitsbergen (Svalbard) takımadaları ile kara sularında mülk edinme ve oturma hakkı elde edebilmesi ile balıkçılık yapabilmesine imkân tanıyan Spitsbergen Anlaşması, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kabul edilmesi durumunda Türkler, Kuzey Kutbu'nda ev alıp balıkçılık yapabilecek.
Türkiye, Norveç, ABD, Danimarka, Fransa, İtalya, Japonya, Hollanda, Büyük Britanya, İrlanda, İngiliz Denizaşırı Dominyonları ve İsveç arasında 9 Şubat 1920’de imzalanan anlaşmaya Türkiye de taraf oluyor.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop imzası ile TBMM Başkanlığına sunulan 102 yıllık uluslararası anlaşmanın gerekçesinde, Spitsbergen (Svalbard) Takımadalarına ilişkin bazı düzenlemeler getiren Antlaşma’nın 9 Şubat 1920 tarihinde Paris'te imzalandığı hatırlatıldı. Söz konusu anlaşmanın TBMM’de kabul edilmesi durumunda, Türk vatandaşları; Kuzey Kutup Noktasına sadece bin kilometre mesafede yer alan ve Norveç egemenliğindeki Spitsbergen Takımadaları ve karasularında mülk edinme ve oturma hakkı elde edebilecek, balıkçılık ve avlanma yapabilecek. Türk şirketleri denizcilik, endüstri, madencilik ve ticaret alanlarında faaliyette bulunabilecek, bilim insanları kurulacak Türk Bilim İstasyonunda bilimsel araştırma yapma ve Türk öğrencileri Svalbard Üniversitesinde eğitim alma imkânına sahip olabilecek.
Öte yandan, anlaşma ile, son yıllarda gerek Antarktika gerek Arktik'e yönelik başarılı bilim seferleri düzenleyen ve Antarktika'da Horseshoe Adasında geçici bilim üssü kuran Türkiye Cumhuriyeti’nin, bu anlaşmaya katılması ile Kuzey Kutup Bölgesine yönelik ilgisini tüm dünya nezdinde daha da somutlaştırmış olacağına dikkat çekildi.