https://tr.sputniknews.com/20220702/yuksekova-kirsalinda-100-kilogram-uyusturucu-ele-gecirildi-1058226104.html
Yüksekova kırsalında 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Yüksekova kırsalında 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalına jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, araziye gizlenen 70 kilogram eroin ile 30 kilogram gram metamfetamin ele... 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T03:24+0300
2022-07-02T03:24+0300
2022-07-02T03:24+0300
türkiye
metamfetamin
uyuşturucu
hakkari
yüksekova
operasyon
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Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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metamfetamin, uyuşturucu, hakkari, yüksekova, operasyon
Yüksekova kırsalında 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalına jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, araziye gizlenen 70 kilogram eroin ile 30 kilogram gram metamfetamin ele geçirildi.
Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından Yüksekova İlçesi Güldalı Köyü kırsal alanında icra edilen operasyonda araziye gömülü vaziyette 4 çuval içerisinde; 70.000 gram eroin maddesi ve 30.200 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir.