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https://tr.sputniknews.com/20220702/yuksekova-kirsalinda-100-kilogram-uyusturucu-ele-gecirildi-1058226104.html
Yüksekova kırsalında 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Yüksekova kırsalında 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalına jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, araziye gizlenen 70 kilogram eroin ile 30 kilogram gram metamfetamin ele... 02.07.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
metamfetamin
uyuşturucu
hakkari
yüksekova
operasyon
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Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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metamfetamin, uyuşturucu, hakkari, yüksekova, operasyon

Yüksekova kırsalında 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

03:24 02.07.2022
© DHA / FEYZULLAH TAŞ-Yüksekova kırsalında 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Yüksekova kırsalında 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2022
© DHA / FEYZULLAH TAŞ-
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalına jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, araziye gizlenen 70 kilogram eroin ile 30 kilogram gram metamfetamin ele geçirildi.
Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından Yüksekova İlçesi Güldalı Köyü kırsal alanında icra edilen operasyonda araziye gömülü vaziyette 4 çuval içerisinde; 70.000 gram eroin maddesi ve 30.200 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir.
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