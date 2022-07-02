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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220702/zaharovadan-letonya-disisleri-bakani-rinkeviche-corba-yaniti-kendine-bir-yakisikli-bul-1058232112.html
Zaharova’dan, Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevich’e çorba yanıtı: Kendine bir yakışıklı bul
Zaharova’dan, Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevich’e çorba yanıtı: Kendine bir yakışıklı bul
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Letonya Dışişleri Bakanı Edgar Rinkevich'in UNESCO tarafından ‘Ukrayna’nın kültürel mirası’ olarak tanınan... 02.07.2022, Sputnik Türkiye
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2022-07-02T15:33+0300
ukrayna krizi
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Rinkevich, UNESCO’nun borş çorbasını Ukrayna’nın ‘somut olmayan kültürel mirası’ olarak tanımasının ardından Zaharova’ya yönelik Twitter’dan şunları yazmıştı: “Beğen, beğenme, sabırlı ol güzelim.”Zaharova, “Edgar, güzeller ilgi alanınıza girmiyor. Kendinize bir yakışıklı bulun ve bırakın o sabretsin. Ben sizin değilim. Yoksa bu yeni bir ‘coming out’ mu?" İfadelerini kullandı.Zaharova, nisan ayındaki bir açıklamasında, Ukrayna’nın borş çorbasını ‘paylaşmak istememesini’ eleştirmişti.Zaharova, Ukrayna’da o dönem Rusya ile ilgili kitapların yasaklamasını, Nazi Almanyası’nda kitap yakılmasına benzetmiş, Ukrayna’da Rus yemek kitaplarının dahi yasaklandığını söylemişti: “Yemek kitaplarını bile yasaklıyorlar. Neden? Çünkü borş’u paylaşamazlardı. Borş sadece bir halka, bir millete ait olmalıydı. Borş ortak bir şey olsa, her şehirde her bölgede her evde onu herkes kendine göre pişirse olmazdı. Uzlaşmak istemediler. Yabancı düşmanlığını, Nazizmi, aşırıcılığı (Ukrayna’da) her hâliyle görebiliyorsunuz.”
https://tr.sputniknews.com/20220701/unesco-bors-corbasini-ukraynanin-kulturel-mirasi-olarak-tanidi--1058196861.html
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Zaharova’dan, Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevich’e çorba yanıtı: Kendine bir yakışıklı bul

15:33 02.07.2022
© Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi / Fotoğraf bankasına gir Mariya Zaharova
 Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2022
© Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi
/
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Letonya Dışişleri Bakanı Edgar Rinkevich'in UNESCO tarafından ‘Ukrayna’nın kültürel mirası’ olarak tanınan borş çorbası konusundaki kendisine yönelik sözlerine Telegram kanalından sert yanıt verdi.
Rinkevich, UNESCO’nun borş çorbasını Ukrayna’nın ‘somut olmayan kültürel mirası’ olarak tanımasının ardından Zaharova’ya yönelik Twitter’dan şunları yazmıştı: “Beğen, beğenme, sabırlı ol güzelim.”
Zaharova, “Edgar, güzeller ilgi alanınıza girmiyor. Kendinize bir yakışıklı bulun ve bırakın o sabretsin. Ben sizin değilim. Yoksa bu yeni bir ‘coming out’ mu?" İfadelerini kullandı.
Zaharova, nisan ayındaki bir açıklamasında, Ukrayna’nın borş çorbasını ‘paylaşmak istememesini’ eleştirmişti.
Zaharova, Ukrayna’da o dönem Rusya ile ilgili kitapların yasaklamasını, Nazi Almanyası’nda kitap yakılmasına benzetmiş, Ukrayna’da Rus yemek kitaplarının dahi yasaklandığını söylemişti:

Yemek kitaplarını bile yasaklıyorlar. Neden? Çünkü borş’u paylaşamazlardı. Borş sadece bir halka, bir millete ait olmalıydı. Borş ortak bir şey olsa, her şehirde her bölgede her evde onu herkes kendine göre pişirse olmazdı. Uzlaşmak istemediler. Yabancı düşmanlığını, Nazizmi, aşırıcılığı (Ukrayna’da) her hâliyle görebiliyorsunuz.”
Borş çorbası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
Ukrayna krizi
UNESCO, borş çorbasını ‘Ukrayna’nın kültürel mirası’ olarak tanıdı
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