https://tr.sputniknews.com/20220702/zaharovadan-letonya-disisleri-bakani-rinkeviche-corba-yaniti-kendine-bir-yakisikli-bul-1058232112.html

Zaharova’dan, Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevich’e çorba yanıtı: Kendine bir yakışıklı bul

Zaharova’dan, Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevich’e çorba yanıtı: Kendine bir yakışıklı bul

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Letonya Dışişleri Bakanı Edgar Rinkevich'in UNESCO tarafından ‘Ukrayna’nın kültürel mirası’ olarak tanınan... 02.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-02T15:33+0300

2022-07-02T15:33+0300

2022-07-02T15:33+0300

ukrayna krizi

mariya zaharova

borşç

letonya

unesco

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/08/1057157412_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_df6968c611acf5103b1558e0de62f2dc.jpg

Rinkevich, UNESCO’nun borş çorbasını Ukrayna’nın ‘somut olmayan kültürel mirası’ olarak tanımasının ardından Zaharova’ya yönelik Twitter’dan şunları yazmıştı: “Beğen, beğenme, sabırlı ol güzelim.”Zaharova, “Edgar, güzeller ilgi alanınıza girmiyor. Kendinize bir yakışıklı bulun ve bırakın o sabretsin. Ben sizin değilim. Yoksa bu yeni bir ‘coming out’ mu?" İfadelerini kullandı.Zaharova, nisan ayındaki bir açıklamasında, Ukrayna’nın borş çorbasını ‘paylaşmak istememesini’ eleştirmişti.Zaharova, Ukrayna’da o dönem Rusya ile ilgili kitapların yasaklamasını, Nazi Almanyası’nda kitap yakılmasına benzetmiş, Ukrayna’da Rus yemek kitaplarının dahi yasaklandığını söylemişti: “Yemek kitaplarını bile yasaklıyorlar. Neden? Çünkü borş’u paylaşamazlardı. Borş sadece bir halka, bir millete ait olmalıydı. Borş ortak bir şey olsa, her şehirde her bölgede her evde onu herkes kendine göre pişirse olmazdı. Uzlaşmak istemediler. Yabancı düşmanlığını, Nazizmi, aşırıcılığı (Ukrayna’da) her hâliyle görebiliyorsunuz.”

https://tr.sputniknews.com/20220701/unesco-bors-corbasini-ukraynanin-kulturel-mirasi-olarak-tanidi--1058196861.html

letonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mariya zaharova, borşç, letonya, unesco