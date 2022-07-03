https://tr.sputniknews.com/20220703/6li-masa-bugun-5-kez-toplanacak-1058243460.html
6'lı masa bugün 5. kez toplanacak
6'lı masa bugün 5. kez toplanacak
Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş için bir araya gelen 6 muhalefet partisi, beşinci toplantısını bugün yapacak. 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T08:03+0300
2022-07-03T08:03+0300
2022-07-03T08:03+0300
politika
muhalefet
6'lı masa
chp
iyi parti
meral akşener
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Toplantının ev sahipliğini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yapacak.Önceki 4 toplantısını akşam saatlerinde yapan liderler bugün saat 14'te bir araya gelecek.Toplantının önemli gündem başlığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçişin yol haritasıyla ilgili çalışma. Geçiş sürecinde cumhurbaşkanının kullanacağı ve devredeceği yetkilerin ele alınması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220613/6li-masa-kamu-maliyesine-yonelik-onerileri-acikladi--1057340186.html
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muhalefet, 6'lı masa, chp, iyi parti, meral akşener
6'lı masa bugün 5. kez toplanacak
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Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş için bir araya gelen 6 muhalefet partisi, beşinci toplantısını bugün yapacak.
Toplantının ev sahipliğini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yapacak.
Önceki 4 toplantısını akşam saatlerinde yapan liderler bugün saat 14'te bir araya gelecek.
Toplantının önemli gündem başlığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçişin yol haritasıyla ilgili çalışma. Geçiş sürecinde cumhurbaşkanının kullanacağı ve devredeceği yetkilerin ele alınması bekleniyor.