https://tr.sputniknews.com/20220703/6li-masa-bugun-5-kez-toplanacak-1058243460.html

6'lı masa bugün 5. kez toplanacak

6'lı masa bugün 5. kez toplanacak

Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş için bir araya gelen 6 muhalefet partisi, beşinci toplantısını bugün yapacak. 03.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-03T08:03+0300

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2022-07-03T08:03+0300

politika

muhalefet

6'lı masa

chp

iyi parti

meral akşener

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Toplantının ev sahipliğini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yapacak.Önceki 4 toplantısını akşam saatlerinde yapan liderler bugün saat 14'te bir araya gelecek.Toplantının önemli gündem başlığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçişin yol haritasıyla ilgili çalışma. Geçiş sürecinde cumhurbaşkanının kullanacağı ve devredeceği yetkilerin ele alınması bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220613/6li-masa-kamu-maliyesine-yonelik-onerileri-acikladi--1057340186.html

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muhalefet, 6'lı masa, chp, iyi parti, meral akşener