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ABD'de çocuğu yetersiz beslenmeden ölen vegan anne, suçlu bulundu
ABD'de çocuğu yetersiz beslenmeden ölen vegan anne, suçlu bulundu
Yetersiz beslenmeden dolayı 2019'da yaşamını yitiren 18 aylık Ezra O'Leary'nin vegan annesi suçlu bulundu. 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T04:44+0300
2022-07-03T04:53+0300
yaşam
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vegan
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çocuk
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ABD'de 2019 yılında sadece meyve, sebze ve anne sütü ile beslenerek kısa bir süre sonra hayatını kaybeden 18 aylık oğlu Ezra O'Leary'nin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan vegan anne Sheila O'Leary, birinci derece cinayetten suçlu bulundu.Ezra O'Leary'nin yetersiz beslenme sonucu solunumu durdu ve hayatını kaybetti. Haberlere göre ailesi, O'Leary'yi sadece çiğ sebze, meyve ve anne sütü ile besliyordu.Sheila'nın kocası Ryan da cinayetle suçlandı ve yargılama sonucunda benzer bir ceza almayı bekliyor.Anne ve babanın her ikisi de daha önce 30 yıl hapis cezası teklif eden savunma anlaşmalarını geri çevirmişti ve yöneltilen suçlamaları reddettiler.Haberlere göre, çiftin yetersiz beslenmeden kaynaklı, sarı tenli ve çürük dişleri olan iki büyük çocuğu daha var.39 yaşındaki Sheila O'Leary, bir hafta süren duruşmanın ardından Cape Coral, Florida'da görülen mahkemede jüri tarafından suçlu bulundu.Anne, 25 Temmuz'da hüküm giyecek.
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abd, vegan, anne, çocuk

ABD'de çocuğu yetersiz beslenmeden ölen vegan anne, suçlu bulundu

04:44 03.07.2022 (güncellendi: 04:53 03.07.2022)
© DHAmahkeme - yargı
mahkeme - yargı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
© DHA
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Yetersiz beslenmeden dolayı 2019'da yaşamını yitiren 18 aylık Ezra O'Leary'nin vegan annesi suçlu bulundu.
ABD'de 2019 yılında sadece meyve, sebze ve anne sütü ile beslenerek kısa bir süre sonra hayatını kaybeden 18 aylık oğlu Ezra O'Leary'nin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan vegan anne Sheila O'Leary, birinci derece cinayetten suçlu bulundu.
Ezra O'Leary'nin yetersiz beslenme sonucu solunumu durdu ve hayatını kaybetti. Haberlere göre ailesi, O'Leary'yi sadece çiğ sebze, meyve ve anne sütü ile besliyordu.
Sheila'nın kocası Ryan da cinayetle suçlandı ve yargılama sonucunda benzer bir ceza almayı bekliyor.
Anne ve babanın her ikisi de daha önce 30 yıl hapis cezası teklif eden savunma anlaşmalarını geri çevirmişti ve yöneltilen suçlamaları reddettiler.
Haberlere göre, çiftin yetersiz beslenmeden kaynaklı, sarı tenli ve çürük dişleri olan iki büyük çocuğu daha var.
39 yaşındaki Sheila O'Leary, bir hafta süren duruşmanın ardından Cape Coral, Florida'da görülen mahkemede jüri tarafından suçlu bulundu.
Anne, 25 Temmuz'da hüküm giyecek.
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