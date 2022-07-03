https://tr.sputniknews.com/20220703/adanada-bir-surucu-motosikleti-ayaklariyla-kullandi-1058245996.html
Adana'da bir sürücü motosikleti ayaklarıyla kullandı
Adana'da bir sürücü motosikleti ayaklarıyla kullandı
Adana’da bir kişi, motosikleti ayaklarıyla kullandı. 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T11:10+0300
2022-07-03T11:10+0300
2022-07-03T11:36+0300
türkiye
türkiye
adana
motosiklet
sürücü
seyhan
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Adana'nın Seyhan ilçesi D-400 karayolunda motosiklet süren bir kişinin direksiyonu ayakları ile kullanması tehlike oluşturdu. Sürücü kendisini görenlerin bakışları arasında hızlı bir şekilde motosikleti ayaklarıyla kullanmaya devam etti. Bu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.
https://tr.sputniknews.com/20220627/adanada-motosiklet-uzerinde-seyir-halinde-olan-bir-kadinin-sirtina-mermi-isabet-etti-1057975954.html
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türkiye, adana, motosiklet, sürücü, seyhan
Adana'da bir sürücü motosikleti ayaklarıyla kullandı
11:10 03.07.2022 (güncellendi: 11:36 03.07.2022) Abone ol
Adana’da bir kişi, motosikleti ayaklarıyla kullandı.
Adana'nın Seyhan ilçesi D-400 karayolunda motosiklet süren bir kişinin direksiyonu ayakları ile kullanması tehlike oluşturdu.
Sürücü kendisini görenlerin bakışları arasında hızlı bir şekilde motosikleti ayaklarıyla kullanmaya devam etti.
Bu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.