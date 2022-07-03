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Adana'da bir sürücü motosikleti ayaklarıyla kullandı
Adana'da bir sürücü motosikleti ayaklarıyla kullandı
Adana’da bir kişi, motosikleti ayaklarıyla kullandı. 03.07.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
adana
motosiklet
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Adana'nın Seyhan ilçesi D-400 karayolunda motosiklet süren bir kişinin direksiyonu ayakları ile kullanması tehlike oluşturdu. Sürücü kendisini görenlerin bakışları arasında hızlı bir şekilde motosikleti ayaklarıyla kullanmaya devam etti. Bu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.
https://tr.sputniknews.com/20220627/adanada-motosiklet-uzerinde-seyir-halinde-olan-bir-kadinin-sirtina-mermi-isabet-etti-1057975954.html
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türkiye, adana, motosiklet, sürücü, seyhan

Adana'da bir sürücü motosikleti ayaklarıyla kullandı

11:10 03.07.2022 (güncellendi: 11:36 03.07.2022)
© İHA / FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYAAdana'da bir sürücü motosikleti ayaklarıyla kullandı
Adana'da bir sürücü motosikleti ayaklarıyla kullandı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
© İHA / FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYA
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Adana’da bir kişi, motosikleti ayaklarıyla kullandı.
Adana'nın Seyhan ilçesi D-400 karayolunda motosiklet süren bir kişinin direksiyonu ayakları ile kullanması tehlike oluşturdu.
Sürücü kendisini görenlerin bakışları arasında hızlı bir şekilde motosikleti ayaklarıyla kullanmaya devam etti.
Bu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.
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