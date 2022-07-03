https://tr.sputniknews.com/20220703/adanada-bir-surucu-motosikleti-ayaklariyla-kullandi-1058245996.html

Adana'da bir sürücü motosikleti ayaklarıyla kullandı

Adana'da bir sürücü motosikleti ayaklarıyla kullandı

Adana’da bir kişi, motosikleti ayaklarıyla kullandı. 03.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-03T11:10+0300

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türkiye

türkiye

adana

motosiklet

sürücü

seyhan

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Adana'nın Seyhan ilçesi D-400 karayolunda motosiklet süren bir kişinin direksiyonu ayakları ile kullanması tehlike oluşturdu. Sürücü kendisini görenlerin bakışları arasında hızlı bir şekilde motosikleti ayaklarıyla kullanmaya devam etti. Bu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.

https://tr.sputniknews.com/20220627/adanada-motosiklet-uzerinde-seyir-halinde-olan-bir-kadinin-sirtina-mermi-isabet-etti-1057975954.html

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türkiye, adana, motosiklet, sürücü, seyhan