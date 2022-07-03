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Altı muhalefet partisi 5'inci kez toplandı
Altı muhalefet partisi 5'inci kez toplandı
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi liderlerinin oluşturduğu 6'lı masanın 5'inci toplantısı... 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T16:41+0300
2022-07-03T16:41+0300
politika
türkiye
muhalefet
toplantı
chp
iyi parti
demokrat parti (dp)
saadet partisi
deva partisi
gelecek partisi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, saat 14.00'te İYİ Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Liderler Buluşması'nda bir araya geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, liderleri parti genel merkezinin kapısında karşıladı.6'lı masanın 5'inci toplantısında, dünyada ve Türkiye'de yaşanan iç ve dış siyasi gelişmelerin yanı sıra ekonomi başlıklarının ele alınacağı belirtildi. 6 siyasi partinin ortak kurduğu komisyon çalışmalarının da toplantıda değerlendirileceği, bunlar arasında anayasa ve yasal çalışmaların masaya yatırılacağı kaydedildi. Bu toplantıda ayrıca 6 siyasi partinin çeşitli konularda kendi hazırladıkları çalışmaların da toplantıda ele alınacağı ifade edildi. Toplantının ardından liderler ortak bir metin yayımlayacak.
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türkiye, muhalefet, toplantı, chp, iyi parti, demokrat parti (dp), saadet partisi, deva partisi, gelecek partisi

Altı muhalefet partisi 5'inci kez toplandı

16:41 03.07.2022
© DHAAltı muhalefet partisi 5'inci kez toplandı
Altı muhalefet partisi 5'inci kez toplandı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
© DHA
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CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi liderlerinin oluşturduğu 6'lı masanın 5'inci toplantısı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde başladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, saat 14.00'te İYİ Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Liderler Buluşması'nda bir araya geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, liderleri parti genel merkezinin kapısında karşıladı.
6'lı masanın 5'inci toplantısında, dünyada ve Türkiye'de yaşanan iç ve dış siyasi gelişmelerin yanı sıra ekonomi başlıklarının ele alınacağı belirtildi. 6 siyasi partinin ortak kurduğu komisyon çalışmalarının da toplantıda değerlendirileceği, bunlar arasında anayasa ve yasal çalışmaların masaya yatırılacağı kaydedildi. Bu toplantıda ayrıca 6 siyasi partinin çeşitli konularda kendi hazırladıkları çalışmaların da toplantıda ele alınacağı ifade edildi. Toplantının ardından liderler ortak bir metin yayımlayacak.
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