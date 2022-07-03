https://tr.sputniknews.com/20220703/arastirma-uzay-donusu-kemik-kutlesi-kaybeden-astronotlar-iyilesmekte-zorlaniyor-1058242528.html
Araştırma: Uzay dönüşü kemik kütlesi kaybeden astronotlar iyileşmekte zorlanıyor
Araştırma: Uzay dönüşü kemik kütlesi kaybeden astronotlar iyileşmekte zorlanıyor
Yapılan araştırmalar, uzaya giden astronotların dünyaya döndüklerinde belirgin bir kemik kütlesi kaybı yaşadıklarını gösterdi. Kemik kütlesi kaybı yaşayan... 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T05:55+0300
2022-07-03T05:55+0300
2022-07-03T05:55+0300
yaşam
astronot
uluslararası uzay istasyonu (iss)
uluslararası uzay istasyonu (uui)
kemik
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T24'ün Guardian’dan aktardığı habere göre, araştırmacılar daha önce astronotların uzayda geçirdikleri her ay için yüzde 1 ila 2 oranın da kemik yoğunluğu kaybı yaşadıklarını göstermişti. Yeni araştırma, astronotların Dünya’ya dönünce nasıl iyileştiklerini anlayabilmek için 17 astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) ve dönüşteki bilek ve dirseklerinin durumunu inceledi.Araştırmayı yürütenlerden Kanada’da Calgary Üniversitesi’nden Steven Boyd, astronotların kemik yoğunluğu kaybının, dünyada on yıllar geçirmeleri durumunda olacak miktarda olacağını söyledi.'Mars misyonu için ciddi bir sorun'Araştırmacılar, dokuz astronotun kemik yoğunluğunun dünyada bir yılın sonunda dahi düzelmediğini tespit etti.En uzun misyonlar için ISS’e giden astronotlar, tedavisi en uzun süren astronotlar oldu.Boyd, araştırma bulgularının gelecekte planlanan 'Mars misyonu' için ciddi bir sorun olacağını söyledi.
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astronot, uluslararası uzay istasyonu (iss), uluslararası uzay istasyonu (uui), kemik
Araştırma: Uzay dönüşü kemik kütlesi kaybeden astronotlar iyileşmekte zorlanıyor
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Yapılan araştırmalar, uzaya giden astronotların dünyaya döndüklerinde belirgin bir kemik kütlesi kaybı yaşadıklarını gösterdi. Kemik kütlesi kaybı yaşayan astronotların, bir yıl sonra dahi iyileşemeyebileceği görüldü.
T24'ün Guardian’dan aktardığı habere
göre, araştırmacılar daha önce astronotların uzayda geçirdikleri her ay için yüzde 1 ila 2 oranın da kemik yoğunluğu kaybı yaşadıklarını göstermişti. Yeni araştırma, astronotların Dünya’ya dönünce nasıl iyileştiklerini anlayabilmek için 17 astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) ve dönüşteki bilek ve dirseklerinin durumunu inceledi.
Araştırmayı yürütenlerden Kanada’da Calgary Üniversitesi’nden Steven Boyd, astronotların kemik yoğunluğu kaybının, dünyada on yıllar geçirmeleri durumunda olacak miktarda olacağını söyledi.
'Mars misyonu için ciddi bir sorun'
Araştırmacılar, dokuz astronotun kemik yoğunluğunun dünyada bir yılın sonunda dahi düzelmediğini tespit etti.
En uzun misyonlar için ISS’e giden astronotlar, tedavisi en uzun süren astronotlar oldu.
Boyd, araştırma bulgularının gelecekte planlanan 'Mars misyonu' için ciddi bir sorun olacağını söyledi.