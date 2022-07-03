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Arnavutköy'de teyze çocuklarının kavgası cinayetle sonlandı
Arnavutköy'de teyze çocuklarının kavgası cinayetle sonlandı
Teyze çocukları olduğu belirtilen Esat Demir ve R. Ç'nin kavgası cinayetle sonlandı. Yaşanan arbede sırasında göğsünden bıçaklanan Esat Demir, kaldırıldığı... 03.07.2022, Sputnik Türkiye
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İstanbul Arnavutköy'de, Atatürk Mahallesi Baltacı sokakta evleri bulunan, aralarında tartışma çıkan teyze çocukları Esat Demir ve R.Ç, tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya tutuştu. Kavga sırasında Esat Demir, göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yere düştü.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Demir'i ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine götürdü. Evli ve iki çocuk babası Esat Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta ve hastane önünde geniş güvenlik önlemi alırken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen R.Ç'yi yakalamak üzere çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220627/oynadigi-tufegin-ates-almasi-sonucu-3-kisiyi-yaralayan-15-yasindaki-cocuk-gozaltina-alindi-1058015995.html
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türkiye, istanbul, cinayet

Arnavutköy'de teyze çocuklarının kavgası cinayetle sonlandı

07:09 03.07.2022 (güncellendi: 07:27 03.07.2022)
© İHAOlay yeri, sokak
Olay yeri, sokak - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
© İHA
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Teyze çocukları olduğu belirtilen Esat Demir ve R. Ç'nin kavgası cinayetle sonlandı. Yaşanan arbede sırasında göğsünden bıçaklanan Esat Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul Arnavutköy'de, Atatürk Mahallesi Baltacı sokakta evleri bulunan, aralarında tartışma çıkan teyze çocukları Esat Demir ve R.Ç, tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya tutuştu. Kavga sırasında Esat Demir, göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yere düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Demir'i ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine götürdü. Evli ve iki çocuk babası Esat Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta ve hastane önünde geniş güvenlik önlemi alırken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen R.Ç'yi yakalamak üzere çalışma başlattı.
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