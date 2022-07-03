https://tr.sputniknews.com/20220703/arnavutkoyde-teyze-cocuklarinin-kavgasi-cinayetle-sonlandi-1058243236.html
Arnavutköy'de teyze çocuklarının kavgası cinayetle sonlandı
Arnavutköy'de teyze çocuklarının kavgası cinayetle sonlandı
Teyze çocukları olduğu belirtilen Esat Demir ve R. Ç'nin kavgası cinayetle sonlandı. Yaşanan arbede sırasında göğsünden bıçaklanan Esat Demir, kaldırıldığı... 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T07:09+0300
2022-07-03T07:09+0300
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İstanbul Arnavutköy'de, Atatürk Mahallesi Baltacı sokakta evleri bulunan, aralarında tartışma çıkan teyze çocukları Esat Demir ve R.Ç, tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya tutuştu. Kavga sırasında Esat Demir, göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yere düştü.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Demir'i ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine götürdü. Evli ve iki çocuk babası Esat Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta ve hastane önünde geniş güvenlik önlemi alırken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen R.Ç'yi yakalamak üzere çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220627/oynadigi-tufegin-ates-almasi-sonucu-3-kisiyi-yaralayan-15-yasindaki-cocuk-gozaltina-alindi-1058015995.html
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Arnavutköy'de teyze çocuklarının kavgası cinayetle sonlandı
07:09 03.07.2022 (güncellendi: 07:27 03.07.2022) Abone ol
Teyze çocukları olduğu belirtilen Esat Demir ve R. Ç'nin kavgası cinayetle sonlandı. Yaşanan arbede sırasında göğsünden bıçaklanan Esat Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul Arnavutköy'de, Atatürk Mahallesi Baltacı sokakta evleri bulunan, aralarında tartışma çıkan teyze çocukları Esat Demir ve R.Ç, tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya tutuştu. Kavga sırasında Esat Demir, göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yere düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Demir'i ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine götürdü. Evli ve iki çocuk babası Esat Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta ve hastane önünde geniş güvenlik önlemi alırken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen R.Ç'yi yakalamak üzere çalışma başlattı.