https://tr.sputniknews.com/20220703/arnavutkoyde-teyze-cocuklarinin-kavgasi-cinayetle-sonlandi-1058243236.html

Arnavutköy'de teyze çocuklarının kavgası cinayetle sonlandı

Arnavutköy'de teyze çocuklarının kavgası cinayetle sonlandı

Teyze çocukları olduğu belirtilen Esat Demir ve R. Ç'nin kavgası cinayetle sonlandı. Yaşanan arbede sırasında göğsünden bıçaklanan Esat Demir, kaldırıldığı... 03.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-03T07:09+0300

2022-07-03T07:09+0300

2022-07-03T07:27+0300

türkiye

türkiye

istanbul

cinayet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1055634391_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_d5617117d052375bcdcead738b235dc4.jpg

İstanbul Arnavutköy'de, Atatürk Mahallesi Baltacı sokakta evleri bulunan, aralarında tartışma çıkan teyze çocukları Esat Demir ve R.Ç, tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya tutuştu. Kavga sırasında Esat Demir, göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yere düştü.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Demir'i ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine götürdü. Evli ve iki çocuk babası Esat Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta ve hastane önünde geniş güvenlik önlemi alırken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen R.Ç'yi yakalamak üzere çalışma başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220627/oynadigi-tufegin-ates-almasi-sonucu-3-kisiyi-yaralayan-15-yasindaki-cocuk-gozaltina-alindi-1058015995.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, istanbul, cinayet