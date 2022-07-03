https://tr.sputniknews.com/20220703/avustralyada-sel-felaketi-nedeniyle-on-binlerce-kisiye-tahliye-emri-verildi-1058256921.html

Avustralya’da sel felaketi nedeniyle on binlerce kişiye tahliye emri verildi

Avustralya’da sel felaketi nedeniyle on binlerce kişiye tahliye emri verildi

Avustralya’nın Sidney kentinde, etkili olan şiddetli yağmur ve sel baskınları nedeniyle on binlerce kişinin tahliye edilmesi istendi. 03.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-03T16:21+0300

2022-07-03T16:21+0300

2022-07-03T16:21+0300

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Avustralya Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, Nepean Nehri boyunca sel riskinin olabileceği ve bölgede etkili olan rüzgarların saatte 90 kilometreye ulaşabileceği bildirildi.Yetkililer, şiddetli yağış ve sel baskını riskine karşı binlerce on kişinin tahliye edilmesi emri verdi. Anadolu Haber Ajansı’nın BBC’den aktardığına göre, Yeni Güney Galler eyaleti Acil Durum Hizmetleri Bakanı Stephanie Cooke, "Bu yaşamı tehdit eden acil bir durum, kıyı erozyonu, ani su baskınları ve nehir taşması gibi birden fazla tehlike ile karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.Kent sakinlerine gerekmediği sürece seyahat etmekten kaçınmaları çağrısı yapan Cooke, son 24 saatte 83 kurtarma operasyonu gerçekleştirildiğini ve 3 binden fazla yardım talebine yanıt verildiğini kaydetti. Dün gece geç saatlerde Batı Sidney'deki Warragamba Barajı'nın taşmaya başladığı bilgisi paylaşıldı.

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avustralya, sel, sidney, tahliye