https://tr.sputniknews.com/20220703/bati-karadenizdeki-sele-iliskin-soyludan-aciklama-1080-konut-516-is-yeri-ve-35-arac-zarar-gordu-1058240646.html

Batı Karadeniz'deki sele ilişkin Soylu'dan açıklama: 1080 konut, 516 iş yeri ve 35 araç zarar gördü

Batı Karadeniz'deki sele ilişkin Soylu'dan açıklama: 1080 konut, 516 iş yeri ve 35 araç zarar gördü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz'deki sele ilişkin hasar ve zarar tespitlerinin sürdüğünü belirterek, "Bu selin şu ana kadar yaptığımız... 03.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-03T01:16+0300

2022-07-03T01:16+0300

2022-07-03T01:16+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

süleyman soylu

sel

sel felaketi

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Soylu, Bartın'daki Atatürk Stadı'nda Vali Nurtaç Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ile yetkililer tarafından karşılandı.Valilikte düzenlenen İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılan Soylu, basına kapalı toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.Bakan Soylu, 26-29 Haziran'da Bartın, Kastamonu, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük ve kısmen de Sakarya'da aşırı yağışlardan kaynaklanan sel afeti ve taşkınlarla ilgili son değerlendirmeleri yaptıklarını söyledi.Batı Karadeniz'deki sel ve taşkınlar sonucu 2 kişinin kayıp olduğunu, bu olaylardan birinin Düzce'de yaşandığını ifade eden Soylu, "Yaklaşık 250 arama kurtarma ekibi, toplam 330 personelle orada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bugün uğradığım Kastamonu Küre'de ise 130 arama kurtarma olmak üzere 250 personelle bu çalışma devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda ailelerine bir haber verebilmeyi Cenabıallah nasip eder." dedi.'Afetzedelere toplamda 56 milyon 863 bin lira nakit gönderildi'Soylu, sel nedeniyle 2 bin 786 kişinin tahliyesinin gerçekleştirildiğini belirterek, "Yıkık veya yıkılması gerekenler, ağır hasarlı olanların dışında, oturanların hemen hemen hepsi yerlerine tekrar döndü diyebiliriz. Gerek yıkık gerekse ağır hasarlı, acil olarak nitelendirdiğimiz konutlara elbette dönebilmek mümkün değil. Onlarla ilgili diğer safahatlar gerçekleşecektir." diye konuştu.Bölge genelinde çalışmalara katılan personel sayısı ve araçlara ilişkin bilgi veren Soylu, afetzedelere toplamda 56 milyon 863 bin lira nakit gönderildiğini aktardı.Karayollarında 128 kilometrelik yolun bozulduğuna ya da tamamen hasarlı olduğuna değinen Soylu, şunları kaydetti:Soylu, daha önce alınan tedbir ve yapılan yatırımların daha büyük afetlerin önüne geçtiğini dile getirerek, bunları kesintisiz sürdürmek zorunda olduklarını söyledi.'Afet zamanı bütün kamu araçları AFAD'ındır'Bakan Soylu, dönem dönem bu tür afetlerde tartışmaların yaşandığına işaret ederek, şöyle konuştu:Türkiye'nin afet bölgesi olduğunu kimsenin unutmaması gerektiğini dile getiren Soylu, afetle topyekun mücadelenin önemini vurguladı.Afetlerin bütün dünyada bir özelliği olduğunu belirten Soylu, "Afetler bütün dünya için literatürde yenilenme işinde önemli bir adımdır. Yani her afet kendine ait yeni tedbir almayı getirir. Tedbir almayı zorunlu hale getirir. Onun için burada bu afetlerin bize, her afetin bize sağladığı daha önce aldığımız tedbirlere ek tedbirler alınması hususu da ayrı bahistir ve biz bunların her birini de teker teker değerlendiriyoruz." dedi.

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içişleri bakanlığı, süleyman soylu, sel, sel felaketi, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)