https://tr.sputniknews.com/20220703/beykozda-orman-yangini-cikti-1058249462.html

Beykoz'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Beykoz'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Beykoz'da orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ormanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına... 03.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-03T12:46+0300

2022-07-03T12:46+0300

2022-07-03T13:43+0300

türkiye

istanbul

orman yangını

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İstanbul'un Beykoz ilçesinin Çavuşbaşı bölgesinde saat 11.50 sıralarında orman yangını çıktı. Evlere yakın noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına havadan helikopterle de müdahale edildi. Ormanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. İtfaiyenin söndürme çalışmaları devam ediyor.

türkiye

istanbul

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istanbul, orman yangını