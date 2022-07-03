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https://tr.sputniknews.com/20220703/beykozda-orman-yangini-cikti-1058249462.html
Beykoz'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Beykoz'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Beykoz'da orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ormanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına... 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T12:46+0300
2022-07-03T13:43+0300
türkiye
istanbul
orman yangını
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İstanbul'un Beykoz ilçesinin Çavuşbaşı bölgesinde saat 11.50 sıralarında orman yangını çıktı. Evlere yakın noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına havadan helikopterle de müdahale edildi. Ormanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. İtfaiyenin söndürme çalışmaları devam ediyor.
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istanbul, orman yangını

Beykoz'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

12:46 03.07.2022 (güncellendi: 13:43 03.07.2022)
© DHABeykoz - yangın
Beykoz - yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
© DHA
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Beykoz'da orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ormanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. İtfaiyenin söndürme çalışmaları devam ediyor.
İstanbul'un Beykoz ilçesinin Çavuşbaşı bölgesinde saat 11.50 sıralarında orman yangını çıktı. Evlere yakın noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına havadan helikopterle de müdahale edildi. Ormanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. İtfaiyenin söndürme çalışmaları devam ediyor.
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