https://tr.sputniknews.com/20220703/binali-yildirimi-tasiyan-helikopter-acil-inis-yapmak-zorunda-kaldi-1058239880.html

Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter, acil iniş yapmak zorunda kaldı

Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter, acil iniş yapmak zorunda kaldı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı Bursa'ya götüren helikopter, kaptan pilotunun rahatsızlanması sonucunda Bilecik'e acil iniş yapmak zorunda kaldı. 03.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-03T00:41+0300

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türkiye

ak parti

binali yıldırım

acil iniş

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Binali Yıldırım ve beraberindekileri Bursa’ya götüren helikopter, birinci pilotun Bilecik semalarından rahatsızlanması sonucu ikinci kaptan tarafından Bilecik Jandarma Tugay Komutanlığı pistine acil iniş yaptı. Rahatsızlanan pilot ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk tedavinin ardından Eskişehir’e sevk edilen pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Bu arada Binali Yıldırım’ı AK Parti Bilecek İl Başkanı Serkan Yıldırım ve parti yöneticileri karşıladı.Jandarma komutanlığında bir süre dinlenen Yıldırım, daha sonra gelen başka bir helikopterle Bursa’ya gitti.

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ak parti, binali yıldırım, acil iniş