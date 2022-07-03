https://tr.sputniknews.com/20220703/binali-yildirimi-tasiyan-helikopter-acil-inis-yapmak-zorunda-kaldi-1058239880.html
Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter, acil iniş yapmak zorunda kaldı
Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter, acil iniş yapmak zorunda kaldı
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı Bursa'ya götüren helikopter, kaptan pilotunun rahatsızlanması sonucunda Bilecik'e acil iniş yapmak zorunda kaldı. 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T00:41+0300
2022-07-03T00:41+0300
2022-07-03T00:41+0300
türkiye
ak parti
binali yıldırım
acil iniş
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Binali Yıldırım ve beraberindekileri Bursa’ya götüren helikopter, birinci pilotun Bilecik semalarından rahatsızlanması sonucu ikinci kaptan tarafından Bilecik Jandarma Tugay Komutanlığı pistine acil iniş yaptı. Rahatsızlanan pilot ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk tedavinin ardından Eskişehir’e sevk edilen pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Bu arada Binali Yıldırım’ı AK Parti Bilecek İl Başkanı Serkan Yıldırım ve parti yöneticileri karşıladı.Jandarma komutanlığında bir süre dinlenen Yıldırım, daha sonra gelen başka bir helikopterle Bursa’ya gitti.
https://tr.sputniknews.com/20220702/binali-yildirim-bizim-isimiz-hizmet-gucumuz-millettir-bos-islerle-ugrasmayiz-1058234212.html
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ak parti, binali yıldırım, acil iniş
Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter, acil iniş yapmak zorunda kaldı
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı Bursa'ya götüren helikopter, kaptan pilotunun rahatsızlanması sonucunda Bilecik'e acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Binali Yıldırım ve beraberindekileri Bursa’ya götüren helikopter, birinci pilotun Bilecik semalarından rahatsızlanması sonucu ikinci kaptan tarafından Bilecik Jandarma Tugay Komutanlığı pistine acil iniş yaptı.
Rahatsızlanan pilot ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Buradaki ilk tedavinin ardından Eskişehir’e sevk edilen pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada Binali Yıldırım’ı AK Parti Bilecek İl Başkanı Serkan Yıldırım ve parti yöneticileri karşıladı.
Jandarma komutanlığında bir süre dinlenen Yıldırım, daha sonra gelen başka bir helikopterle Bursa’ya gitti.