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Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter, acil iniş yapmak zorunda kaldı
Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter, acil iniş yapmak zorunda kaldı
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı Bursa'ya götüren helikopter, kaptan pilotunun rahatsızlanması sonucunda Bilecik'e acil iniş yapmak zorunda kaldı. 03.07.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
ak parti
binali yıldırım
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Binali Yıldırım ve beraberindekileri Bursa’ya götüren helikopter, birinci pilotun Bilecik semalarından rahatsızlanması sonucu ikinci kaptan tarafından Bilecik Jandarma Tugay Komutanlığı pistine acil iniş yaptı. Rahatsızlanan pilot ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk tedavinin ardından Eskişehir’e sevk edilen pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Bu arada Binali Yıldırım’ı AK Parti Bilecek İl Başkanı Serkan Yıldırım ve parti yöneticileri karşıladı.Jandarma komutanlığında bir süre dinlenen Yıldırım, daha sonra gelen başka bir helikopterle Bursa’ya gitti.
https://tr.sputniknews.com/20220702/binali-yildirim-bizim-isimiz-hizmet-gucumuz-millettir-bos-islerle-ugrasmayiz-1058234212.html
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ak parti, binali yıldırım, acil iniş

Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter, acil iniş yapmak zorunda kaldı

00:41 03.07.2022
© İHABinali Yıldırım
Binali Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
© İHA
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı Bursa'ya götüren helikopter, kaptan pilotunun rahatsızlanması sonucunda Bilecik'e acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Binali Yıldırım ve beraberindekileri Bursa’ya götüren helikopter, birinci pilotun Bilecik semalarından rahatsızlanması sonucu ikinci kaptan tarafından Bilecik Jandarma Tugay Komutanlığı pistine acil iniş yaptı.
Rahatsızlanan pilot ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Buradaki ilk tedavinin ardından Eskişehir’e sevk edilen pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada Binali Yıldırım’ı AK Parti Bilecek İl Başkanı Serkan Yıldırım ve parti yöneticileri karşıladı.
Jandarma komutanlığında bir süre dinlenen Yıldırım, daha sonra gelen başka bir helikopterle Bursa’ya gitti.
Binali Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2022
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