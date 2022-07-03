https://tr.sputniknews.com/20220703/bodrumda-ingiliz-televizyon-yildizi-ve-erkek-arkadasi-kaza-gecirdi-1-olu-1-yarali-1058263564.html
Bodrum'da, İngiliz televizyon yıldızı ve erkek arkadaşı kaza geçirdi: 1 ölü, 1 yaralı
Bodrum'da, İngiliz televizyon yıldızı ve erkek arkadaşı kaza geçirdi: 1 ölü, 1 yaralı
İngiliz televizyon yıldızı Yazmin Oukhellou ile erkek arkadaşı Jake Robert Mclean, Muğla’nın Bodrum ilçesinde kaza geçirdi. Kazada Mclean yaşamını yitirirken... 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T23:09+0300
2022-07-03T23:09+0300
2022-07-03T23:10+0300
bodrum
kaza
yazmin oukhellou
ingiliz
türkiye
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında İngiliz uyruklu Jake Robert Mclean yaşamını yitirirken kız arkadaşı model ve oyuncu Yazmin Oukhellou ağır yaralandı.Jake Robert Mclean yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Mclean yaşamını yitirirken, kız arkadaşı Yazmin Oukhellou ağır yaralandı.Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Oukhellou bölgedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Savcının incelemesinin ardından Jake Robert Mclean'ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Yaşamını yitiren Mclean'ın kız arkadaşı Yazmin Oukhellou'nun İngiltere’de yayınlanan The Only Way Is Essex isimli dizide rol aldığı ve modellik yaptığı öğrenildi.
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Bodrum'da, İngiliz televizyon yıldızı ve erkek arkadaşı kaza geçirdi: 1 ölü, 1 yaralı
23:09 03.07.2022 (güncellendi: 23:10 03.07.2022) Abone ol
İngiliz televizyon yıldızı Yazmin Oukhellou ile erkek arkadaşı Jake Robert Mclean, Muğla’nın Bodrum ilçesinde kaza geçirdi. Kazada Mclean yaşamını yitirirken Yazmin Oukhellou ağır şekilde yaralandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında İngiliz uyruklu Jake Robert Mclean yaşamını yitirirken kız arkadaşı model ve oyuncu Yazmin Oukhellou ağır yaralandı.
Jake Robert Mclean yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Mclean yaşamını yitirirken, kız arkadaşı Yazmin Oukhellou ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Oukhellou bölgedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Savcının incelemesinin ardından Jake Robert Mclean'ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Yaşamını yitiren Mclean'ın kız arkadaşı Yazmin Oukhellou'nun İngiltere’de yayınlanan The Only Way Is Essex isimli dizide rol aldığı ve modellik yaptığı öğrenildi.