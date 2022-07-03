Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220703/bodrumda-ingiliz-televizyon-yildizi-ve-erkek-arkadasi-kaza-gecirdi-1-olu-1-yarali-1058263564.html
Bodrum'da, İngiliz televizyon yıldızı ve erkek arkadaşı kaza geçirdi: 1 ölü, 1 yaralı
Bodrum'da, İngiliz televizyon yıldızı ve erkek arkadaşı kaza geçirdi: 1 ölü, 1 yaralı
İngiliz televizyon yıldızı Yazmin Oukhellou ile erkek arkadaşı Jake Robert Mclean, Muğla’nın Bodrum ilçesinde kaza geçirdi. Kazada Mclean yaşamını yitirirken... 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T23:09+0300
2022-07-03T23:10+0300
bodrum
kaza
yazmin oukhellou
ingiliz
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/03/1058263697_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_73f74c8e8b9a55f2440e68b51e855076.jpg
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında İngiliz uyruklu Jake Robert Mclean yaşamını yitirirken kız arkadaşı model ve oyuncu Yazmin Oukhellou ağır yaralandı.Jake Robert Mclean yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Mclean yaşamını yitirirken, kız arkadaşı Yazmin Oukhellou ağır yaralandı.Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Oukhellou bölgedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Savcının incelemesinin ardından Jake Robert Mclean'ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Yaşamını yitiren Mclean'ın kız arkadaşı Yazmin Oukhellou'nun İngiltere’de yayınlanan The Only Way Is Essex isimli dizide rol aldığı ve modellik yaptığı öğrenildi.
bodrum
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/03/1058263697_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_8d585efc729e3d552ce342b57ec78d2e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bodrum, kaza, yazmin oukhellou, ingiliz

Bodrum'da, İngiliz televizyon yıldızı ve erkek arkadaşı kaza geçirdi: 1 ölü, 1 yaralı

23:09 03.07.2022 (güncellendi: 23:10 03.07.2022)
© DHAYazmin Oukhellou
Yazmin Oukhellou - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
© DHA
Abone olTelegram
İngiliz televizyon yıldızı Yazmin Oukhellou ile erkek arkadaşı Jake Robert Mclean, Muğla’nın Bodrum ilçesinde kaza geçirdi. Kazada Mclean yaşamını yitirirken Yazmin Oukhellou ağır şekilde yaralandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında İngiliz uyruklu Jake Robert Mclean yaşamını yitirirken kız arkadaşı model ve oyuncu Yazmin Oukhellou ağır yaralandı.
Jake Robert Mclean yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Mclean yaşamını yitirirken, kız arkadaşı Yazmin Oukhellou ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Oukhellou bölgedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Savcının incelemesinin ardından Jake Robert Mclean'ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Yaşamını yitiren Mclean'ın kız arkadaşı Yazmin Oukhellou'nun İngiltere’de yayınlanan The Only Way Is Essex isimli dizide rol aldığı ve modellik yaptığı öğrenildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала