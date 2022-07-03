Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programa konuk olan Zaharova, Bulgaristan yönetiminin 70 Rus diplomatını sınırdışı etmesi konusunda açıklama yaptı.

Zaharova, “Kendilerinin diplomatik temsilciliğinin sadece normal işlevlerini değil (normal sözcüğünü çoktandır kullanmıyoruz), aslında her türlü işleyişini minimuma, hatta belki de sıfıra düşürdüklerini onlara söyledik, sonuçta bir şekilde işlevlerini sürdürmesi gerekiyor” diye konuştu.