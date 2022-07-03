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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Bulgaristan yönetiminin Rusya’nın Sofya Büyükelçiliği’nin çalışma imkanlarını sıfıra düşürdüğünü belirtti.
18:04 03.07.2022
Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programa konuk olan Zaharova, Bulgaristan yönetiminin 70 Rus diplomatını sınırdışı etmesi konusunda açıklama yaptı.
Zaharova, “Kendilerinin diplomatik temsilciliğinin sadece normal işlevlerini değil (normal sözcüğünü çoktandır kullanmıyoruz), aslında her türlü işleyişini minimuma, hatta belki de sıfıra düşürdüklerini onlara söyledik, sonuçta bir şekilde işlevlerini sürdürmesi gerekiyor” diye konuştu.