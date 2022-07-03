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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220703/canlizaharova-bulgaristan-sofyadaki-rus-buyukelciliginin-calisma-imkanlarini-sifira-dusurdu-1058258981.html
CANLI | Zaharova: Bulgaristan, Sofya’daki Rus Büyükelçiliği’nin çalışma imkanlarını sıfıra düşürdü
CANLI | Zaharova: Bulgaristan, Sofya’daki Rus Büyükelçiliği’nin çalışma imkanlarını sıfıra düşürdü
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Bulgaristan yönetiminin Rusya’nın Sofya Büyükelçiliği’nin çalışma imkanlarını sıfıra düşürdüğünü belirtti. 03.07.2022, Sputnik Türkiye
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Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye

CANLI | Zaharova: Bulgaristan, Sofya’daki Rus Büyükelçiliği’nin çalışma imkanlarını sıfıra düşürdü

18:04 03.07.2022
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Bulgaristan yönetiminin Rusya’nın Sofya Büyükelçiliği’nin çalışma imkanlarını sıfıra düşürdüğünü belirtti.
Ukrayna kriziyle ilgili gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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18:04 03.07.2022
Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programa konuk olan Zaharova, Bulgaristan yönetiminin 70 Rus diplomatını sınırdışı etmesi konusunda açıklama yaptı.
Zaharova, “Kendilerinin diplomatik temsilciliğinin sadece normal işlevlerini değil (normal sözcüğünü çoktandır kullanmıyoruz), aslında her türlü işleyişini minimuma, hatta belki de sıfıra düşürdüklerini onlara söyledik, sonuçta bir şekilde işlevlerini sürdürmesi gerekiyor” diye konuştu.
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