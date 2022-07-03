CANLI I Çeçenistan lideri Kadirov: Lisiçansk kurtarıldı

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.

Telegram’dan açıklama yapan Çeçen lider Ramazan Kadirov, “Lisiçansk bizim! Müttefik güçler kent merkezinde” ifadelerini kullandı.

Kadirov ayrıca kent sakinlerinin Rus ve LHC güçlerini çiçeklerle karşıladığını ifade etti.

‘Zafer Sancağı dikildi’

RİA Novosti muhabiri de Lisiçansk’ın alındığını ve müttefik güçlerin kontrolü altında olduğunu aktardı. Kenti terk eden Ukraynalı militanlar belediye binası da dahil olmak üzere önemli idari yapıların bir kısmını havaya uçurdu ve tahribata uğrattı. Lisiçansk belediye binası üzerine ayrıca müttefik güçler tarafından Zafer Sancağı dikildi.

LHC’nin kuzeyindeki Lisiçansk bölgedeki en büyük kentlerden biri, aynı zamanda Kupyansk-Uzlovoy-Popasnaya hattında bir demiryoluna sahip büyük bir sanayi merkezi. Bu kent Donbass’ın en eski kentlerinden biri olma özelliğini de taşıyor. Nitekim kuruluş yılı 1710 olarak kabul ediliyor.