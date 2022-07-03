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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220703/cecenistan-lideri-kadirov-lisicansk-kurtarildi-1058244140.html
CANLI I Çeçenistan lideri Kadirov: Lisiçansk kurtarıldı
CANLI I Çeçenistan lideri Kadirov: Lisiçansk kurtarıldı
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu sürerken Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Rusya ordusu ve Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisleri’nin... 03.07.2022, Sputnik Türkiye
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Rusya - Askeri Operasyon - Ukrayna - Sputnik Türkiye

CANLI I Çeçenistan lideri Kadirov: Lisiçansk kurtarıldı

09:45 03.07.2022 (güncellendi: 10:36 03.07.2022)
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu sürerken Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Rusya ordusu ve Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisleri’nin Lisiçansk merkezine ulaştığını duyurdu. Öte yandan Ukrayna ordusunun Melitopol'e saldırdığı, saldırıda yaralanan olmadığı bildirildi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Telegram’dan açıklama yapan Çeçen lider Ramazan Kadirov, “Lisiçansk bizim! Müttefik güçler kent merkezinde” ifadelerini kullandı.
Kadirov ayrıca kent sakinlerinin Rus ve LHC güçlerini çiçeklerle karşıladığını ifade etti.

‘Zafer Sancağı dikildi’

RİA Novosti muhabiri de Lisiçansk’ın alındığını ve müttefik güçlerin kontrolü altında olduğunu aktardı. Kenti terk eden Ukraynalı militanlar belediye binası da dahil olmak üzere önemli idari yapıların bir kısmını havaya uçurdu ve tahribata uğrattı. Lisiçansk belediye binası üzerine ayrıca müttefik güçler tarafından Zafer Sancağı dikildi.
LHC’nin kuzeyindeki Lisiçansk bölgedeki en büyük kentlerden biri, aynı zamanda Kupyansk-Uzlovoy-Popasnaya hattında bir demiryoluna sahip büyük bir sanayi merkezi. Bu kent Donbass’ın en eski kentlerinden biri olma özelliğini de taşıyor. Nitekim kuruluş yılı 1710 olarak kabul ediliyor.
ABD eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
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10:00 03.07.2022
Ukrayna ordusu Melitopol’e saldırdı: Yaralanan yok
Zaporojye bölgesindeki askeri-sivil yönetimin başkanı Yevgeniy Balitskiy’nin Telegram’daki açıklamasına göre, gece saatlerinde Ukraynalı askeri oluşumlar Melitopol’deki yerleşim alanları ve altyapılara saldırı gerçekleştirmeye çalıştı.
Rus savunma sistemlerinin vaktinde harekete geçmesi sayesinde yerleşim yerleri zarar görmedi. Mühimmatlar hava üssüne düştü.
Olayda yaralanan olmadı. Altyapılarda herhangi bir zarar olup olmadığı araştırılıyor.
‘Melitopol’e NATO’nun gönderdiği silahlarla saldırıldı’
Zaporojye Bölgesi İçişleri Bakanlığı Ana İdaresi Başkan Yardımcısı Aleksey Selivanov da Melitopol’e gerçekleştirilen saldırıların Ukrayna ordusuna NATO tarafından gönderilen çok namlulu roketatar sistemleri ile yapıldığını ifade etti.
Selivanov, sivil kentlere karşı bu silahların kullanılmasının ABD ve NATO’yu terör savaşının suç ortağı haline getirdiğini kaydetti.
09:53 03.07.2022
Ukrayna’nın Kursk’a yaklaşan iki İHA’sı vuruldu
Rusya’nın Kursk bölgesinin Valisi Roman Starovoyt, Rus hava savunma sistemlerinin Kursk’a yaklaşan, Ukrayna’ya ait iki Strij insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu bildirdi.
Telegram’daki açıklamasında Starovoyt, “Askerlerimizin doğru eylemleri sayesinde herhangi bir can kaybı olmadı” ifadelerini kullandı.
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