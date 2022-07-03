https://tr.sputniknews.com/20220703/cesmede-cadir-ve-karavan-yasagi-1058244038.html

Çeşme'de çadır ve karavan yasağı

Çeşme'de çadır ve karavan yasağı

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de kamusal alanlarda, plajlarda, park- bahçelerde çadır kurulması ve karavan konulmasının yasaklandığı duyuruldu. 03.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-03T09:21+0300

2022-07-03T09:21+0300

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Çeşme Kaymakamlığı'ndan gelen, kamusal alanlarda çadır kurma ve karavan yasağı talebi, Çeşme Belediyesi'nin encümeninde görüşüldü. Dünyaca ünlü tatil beldesi Çeşme'de encümen kararıyla kamusal alanlarda, plajlarda, park-bahçelerde, çadır kurulmamasına ayrıca karavan konulmasının yasaklanmasına karar verildi. Kararın tebliğ edilip uygulanmaya başlandığı belirtildi.Encümen kararında, "Başkanlıktan encümene havaleli Çeşme Kaymakamlık makamının 16.06.2022 tarih 4376 sayılı yazısı okundu, incelendi. İlçemiz sınırları içindeki plajlarda, kamusal alanlarda, park ve bahçelerde çadır, karavan ve benzeri geçici konaklama yeri kurulmaması ile ilgili olduğu anlaşılmakla; gereği düşünüldü. İnceleme sonucunda, ilçemiz sınırları içindeki plajlarda, kamu alanlarında, park ve bahçelerde çadır, karavan ve benzeri geçici konaklama yeri kurulmamasına, gerekli işlemlerin yapılması için evrakın Çeşme Kaymakamlık makamına gönderilmesine oybirliği ile karar verildi" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220621/karavan-isgaline-yasak-geliyor-para-cezasi-uygulanacak-1057698216.html

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izmir, çeşme, karavan