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Danimarka’daki bir alışveriş merkezinde silah saldırı: Çok sayıda kişi vuruldu
Danimarka’daki bir alışveriş merkezinde silah saldırı: Çok sayıda kişi vuruldu
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlediği ve çok sayıda kişinin vurulduğu bildirildi. 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T21:18+0300
2022-07-03T21:18+0300
dünya
danimarka
kopenhag
alışveriş merkezi
silahlı saldırı
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Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan Amager bölgesindeki Field's adlı AVM’de silah saldırı düzenledi. Silah seslerinin duyulması üzerine müşteriler AVM’yi koşarak terk ederken, olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.Polis tarafından yapılan açıklamada, silah saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu aktarılarak, ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Polis ayrıca, 1 kişinin olayla ilgili gözaltına alındığını ifade ederek, AVM’de bulunanlardan yerlerinde durmalarını ve polis yardımını beklemelerini tavsiye etti.
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danimarka, kopenhag, alışveriş merkezi, silahlı saldırı

Danimarka’daki bir alışveriş merkezinde silah saldırı: Çok sayıda kişi vuruldu

21:18 03.07.2022
© İHA / Olafur Steinar GestssonDanimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlediği ve çok sayıda kişinin vurulduğu bildirildi.
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlediği ve çok sayıda kişinin vurulduğu bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
© İHA / Olafur Steinar Gestsson
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Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlediği ve çok sayıda kişinin vurulduğu bildirildi.
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan Amager bölgesindeki Field's adlı AVM’de silah saldırı düzenledi. Silah seslerinin duyulması üzerine müşteriler AVM’yi koşarak terk ederken, olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, silah saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu aktarılarak, ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Polis ayrıca, 1 kişinin olayla ilgili gözaltına alındığını ifade ederek, AVM’de bulunanlardan yerlerinde durmalarını ve polis yardımını beklemelerini tavsiye etti.
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