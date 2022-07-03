https://tr.sputniknews.com/20220703/dodurgada-belediye-baskanligini-ak-parti-adayi-kasikci-kazandi--1058262368.html
Dodurga'da belediye başkanlığını AK Parti adayı Kaşıkcı kazandı
Dodurga'da belediye başkanlığını AK Parti adayı Kaşıkcı kazandı
Çankırı’nın Orta ilçesinde 8 yılın ardından yeniden belde statüsü kazanan Dodurga'da yapılan seçimde, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını AK... 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T22:11+0300
2022-07-03T22:11+0300
2022-07-03T22:16+0300
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belediye
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Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da yapılan seçimde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı kazandı.Dodurga'da ilkokul, belde yemekhanesi ve sağlıkevinde kurulan 6 sandıkta oy kullanıldı.Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi önde tamamlayan Kaşıkcı, Dodurga Belediye Başkanı seçildi.Dodurga beldesi, ilgili kanun gereği nüfusu 2 binin altına düşünce 2014'te köye dönüştürülmüş, Dodurga Belediyesi'nce açılan davada belde statüsünün korumasına yönelik karar verilmişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dodurga beldesinde yapılan seçime ilişkin tebrik mesajıİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da yapılan seçimde kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını AK Parti adayının kazanmasına ilişkin tebrik mesajı paylaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan seçimleri açık ara farkla, yüzde 87,02 ile kazanan AK Partimizi ve Cumhur İttifakı’mızı tebrik ediyor, sonuçların beldemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Dodurga halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
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ak parti, belediye, dodurga
Dodurga'da belediye başkanlığını AK Parti adayı Kaşıkcı kazandı
22:11 03.07.2022 (güncellendi: 22:16 03.07.2022) Abone ol
Çankırı’nın Orta ilçesinde 8 yılın ardından yeniden belde statüsü kazanan Dodurga'da yapılan seçimde, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dodurga beldesinde yapılan seçime ilişkin tebrik mesajı paylaştı.
Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da yapılan seçimde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı kazandı.
Dodurga'da ilkokul, belde yemekhanesi ve sağlıkevinde kurulan 6 sandıkta oy kullanıldı.
Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi önde tamamlayan Kaşıkcı, Dodurga Belediye Başkanı seçildi.
Dodurga beldesi, ilgili kanun gereği nüfusu 2 binin altına düşünce 2014'te köye dönüştürülmüş, Dodurga Belediyesi'nce açılan davada belde statüsünün korumasına yönelik karar verilmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dodurga beldesinde yapılan seçime ilişkin tebrik mesajı
İCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da yapılan seçimde kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını AK Parti adayının kazanmasına ilişkin tebrik mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan seçimleri açık ara farkla, yüzde 87,02 ile kazanan AK Partimizi ve Cumhur İttifakı’mızı tebrik ediyor, sonuçların beldemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Dodurga halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.