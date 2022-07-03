https://tr.sputniknews.com/20220703/dodurgada-belediye-baskanligini-ak-parti-adayi-kasikci-kazandi--1058262368.html

Dodurga'da belediye başkanlığını AK Parti adayı Kaşıkcı kazandı

Dodurga'da belediye başkanlığını AK Parti adayı Kaşıkcı kazandı

Çankırı’nın Orta ilçesinde 8 yılın ardından yeniden belde statüsü kazanan Dodurga'da yapılan seçimde, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını AK... 03.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-03T22:11+0300

2022-07-03T22:11+0300

2022-07-03T22:16+0300

ak parti

belediye

türkiye

dodurga

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/03/1058262715_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_2720cddfcc72cd94e2e22c042f48e13a.jpg

Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da yapılan seçimde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı kazandı.Dodurga'da ilkokul, belde yemekhanesi ve sağlıkevinde kurulan 6 sandıkta oy kullanıldı.Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi önde tamamlayan Kaşıkcı, Dodurga Belediye Başkanı seçildi.Dodurga beldesi, ilgili kanun gereği nüfusu 2 binin altına düşünce 2014'te köye dönüştürülmüş, Dodurga Belediyesi'nce açılan davada belde statüsünün korumasına yönelik karar verilmişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dodurga beldesinde yapılan seçime ilişkin tebrik mesajıİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da yapılan seçimde kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını AK Parti adayının kazanmasına ilişkin tebrik mesajı paylaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan seçimleri açık ara farkla, yüzde 87,02 ile kazanan AK Partimizi ve Cumhur İttifakı’mızı tebrik ediyor, sonuçların beldemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Dodurga halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

türkiye

dodurga

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ak parti, belediye, dodurga