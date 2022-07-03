https://tr.sputniknews.com/20220703/edirneden-363-afgan-gocmen-ulkelerine-gonderilmek-uzere-istanbula-getirildi-1058258187.html

Edirne'den 363 Afgan göçmen ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul'a getirildi

Edirne'den 363 Afgan göçmen ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul'a getirildi

Türkiye’ye yasa dışı yollarla giren 363 Afganistan uyruklu kaçak göçmen İstanbul’dan ülkelerine gönderilmek üzere, Edirne İl Göç İdaresi’nden yola çıkarıldı. 03.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-03T17:30+0300

2022-07-03T17:30+0300

2022-07-03T17:30+0300

türkiye

edirne

istanbul

düzensiz göç

afganistan

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Türkiye genelinde farklı tarihlerde, yurda kaçak yollardan giren kaçak göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri devam ediyor. Edirne İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’nde misafir edilen Afganistan uyruklu 363 kaçak göçmen, öğleden sonra sınır dışı edilmek üzere kendileri için ayrılan otobüslerle İstanbul’a gönderildi.Düzensiz Göç Strateji ve Ulusal Eylem Planı çerçevesindeki çalışmalar kapsamında 363 göçmen, İstanbul’dan charter seferle ülkelerine gönderilecek.

türkiye

edirne

istanbul

afganistan

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edirne, istanbul, düzensiz göç, afganistan