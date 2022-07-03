Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220703/edirneden-363-afgan-gocmen-ulkelerine-gonderilmek-uzere-istanbula-getirildi-1058258187.html
Edirne'den 363 Afgan göçmen ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul'a getirildi
Edirne'den 363 Afgan göçmen ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul'a getirildi
Türkiye’ye yasa dışı yollarla giren 363 Afganistan uyruklu kaçak göçmen İstanbul’dan ülkelerine gönderilmek üzere, Edirne İl Göç İdaresi’nden yola çıkarıldı. 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T17:30+0300
2022-07-03T17:30+0300
türkiye
edirne
istanbul
düzensiz göç
afganistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/03/1058258043_0:40:770:473_1920x0_80_0_0_6dd16ea5e2e907a3d11dc74a35710948.jpg
Türkiye genelinde farklı tarihlerde, yurda kaçak yollardan giren kaçak göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri devam ediyor. Edirne İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’nde misafir edilen Afganistan uyruklu 363 kaçak göçmen, öğleden sonra sınır dışı edilmek üzere kendileri için ayrılan otobüslerle İstanbul’a gönderildi.Düzensiz Göç Strateji ve Ulusal Eylem Planı çerçevesindeki çalışmalar kapsamında 363 göçmen, İstanbul’dan charter seferle ülkelerine gönderilecek.
türkiye
edirne
istanbul
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/03/1058258043_43:0:727:513_1920x0_80_0_0_9c82db5533b71658bcf8972ad2c08a19.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
edirne, istanbul, düzensiz göç, afganistan

Edirne'den 363 Afgan göçmen ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul'a getirildi

17:30 03.07.2022
© DHAEdirne'den 363 Afgan göçmen ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul'a getirildi
Edirne'den 363 Afgan göçmen ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul'a getirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
© DHA
Abone olTelegram
Türkiye’ye yasa dışı yollarla giren 363 Afganistan uyruklu kaçak göçmen İstanbul’dan ülkelerine gönderilmek üzere, Edirne İl Göç İdaresi’nden yola çıkarıldı.
Türkiye genelinde farklı tarihlerde, yurda kaçak yollardan giren kaçak göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri devam ediyor. Edirne İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’nde misafir edilen Afganistan uyruklu 363 kaçak göçmen, öğleden sonra sınır dışı edilmek üzere kendileri için ayrılan otobüslerle İstanbul’a gönderildi.
Düzensiz Göç Strateji ve Ulusal Eylem Planı çerçevesindeki çalışmalar kapsamında 363 göçmen, İstanbul’dan charter seferle ülkelerine gönderilecek.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала