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Eskişehir'de izinsiz LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi: 10 gözaltı
Eskişehir'de izinsiz LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi: 10 gözaltı
Eskişehir'de izinsiz LGBT yürüyüşü yapmak isteyen 10 kişi polis müdahalesiyle gözaltına alındı. 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T22:38+0300
2022-07-03T22:38+0300
eskişehir
lgbt
gözaltı
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Valilik tarafından 24 Haziran tarihinde kamuya açık alanlarda tüm yürüyüş ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı Eskişehir'de farklı noktalarda toplanan eylemciler, izinsiz LGBT yürüyüşü yapmak istedi.Eylem yapmak isteyen şahıslara yönelik polis ekipleri şehir merkezi genelinde güvenlik önlemleri aldı. Kalabalık bölgelerde çevik kuvvet ekipleri hazır bekledi. Eskibağlar Mahallesi’ndeki ara sokaklarda yürüyüşe geçen eylemcilere polis müdahale etti. Müdahalelerde polis ekipleri 10 kişiyi gözaltına aldı. Eylemciler Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü. Eskişehir Valiliği tarafından yayımlanan yürüyüş ve etkinlik yasağında yer alan ifadelerse şöyle:
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eskişehir, lgbt, gözaltı

Eskişehir'de izinsiz LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi: 10 gözaltı

22:38 03.07.2022
© İHAEskişehir'de izinsiz LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi: 10 gözaltı
Eskişehir'de izinsiz LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi: 10 gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
© İHA
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Eskişehir'de izinsiz LGBT yürüyüşü yapmak isteyen 10 kişi polis müdahalesiyle gözaltına alındı.
Valilik tarafından 24 Haziran tarihinde kamuya açık alanlarda tüm yürüyüş ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı Eskişehir'de farklı noktalarda toplanan eylemciler, izinsiz LGBT yürüyüşü yapmak istedi.
Eylem yapmak isteyen şahıslara yönelik polis ekipleri şehir merkezi genelinde güvenlik önlemleri aldı. Kalabalık bölgelerde çevik kuvvet ekipleri hazır bekledi.
Eskibağlar Mahallesi’ndeki ara sokaklarda yürüyüşe geçen eylemcilere polis müdahale etti. Müdahalelerde polis ekipleri 10 kişiyi gözaltına aldı. Eylemciler Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

Eskişehir Valiliği tarafından yayımlanan yürüyüş ve etkinlik yasağında yer alan ifadelerse şöyle:

“Basın yayın organları ve sosyal medya platformlarından kimi LGBTİ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İntersex) dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar tarafından, Haziran ayının sonlarında ilimizin de aralarında yer aldığı bazı illerde etkinlikler gerçekleştirmek istendiği, genel ahlaka karşı bir takım tutum ve davranışlar içeren bu tür etkinliklerin toplumun tepkisine yol açabileceği, radikal görüşlere sahip kimi kişi ve gruplar tarafından, sosyal medya platformları ve bazı basın yayın organları üzerinden yapılması istenen etkinliklere karşı tepki gösterildiği, tüm bunlar göz önüne alındığında; yapılmak istenen etkinliklerin her türlü provokasyona ve eyleme açık olduğu, toplumda farklı görüşteki grupların bir araya gelerek çıkarılması muhtemel olaylar ile kamu huzuru ve genel asayişin bozulabileceği, özellikle açık yer toplantılarına katılacaklar da dahil olmak üzere halkın huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının zafiyete uğrayabileceği değerlendirilmektedir. Bu nedenle, kamu esenliğinin ve genel asayişin devamının sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın, genel ahlakın ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkraları ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesindeki hükümler gereğince, ilimiz genelinde (Jandarma Sorumluluk Bölgeleri Dahil Olmak Üzere) LGBTİ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İntersex) dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar ile bu grupların yapmış olduğu bu tür eylemleri desteklemek veya protesto etmek amacıyla ilimizde kamuya açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinliğin (toplanma ve toplanma teşebbüsünde bulunma, basın açıklaması, yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş/pankart asma, protesto eylemi, şenlik, festival vb.) Eskişehir Valiliğinin 22.06.2022 tarih ve 378 sayılı kararı ile 23.06.2022 tarihi saat: 00.01 ile 07.07.2022 tarihi saat:24.00’a kadar (15) gün süreyle yasaklanmıştır.”
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