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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaraylı oyuncu Ufuk Özkan'a: 'Her güzelin bir kusuru var'
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaraylı oyuncu Ufuk Özkan'a: 'Her güzelin bir kusuru var'
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Genç Ne Sever" platformunun tanıtım toplantısında konuştu. Koç ünlü oyuncu Ufuk Özkan'a tuttuğu takımı sordu, 'Galatasaray'... 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T07:53+0300
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spor
ali koç
fenerbahçe
oyuncu
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Genç Ne Sever" platformunun tanıtım toplantısında konuştu.Program esnasında sunuculuk yapan oyuncu Ufuk Özkan'a tuttuğu takımı soran ve "Galatasaray" cevabını alan Koç, "Her güzelin bir kusuru var. Senin kusurun da bu" ifadelerini kullandı.
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ali koç, fenerbahçe, oyuncu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaraylı oyuncu Ufuk Özkan'a: 'Her güzelin bir kusuru var'

07:53 03.07.2022
© AAAli Koç
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
© AA
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Genç Ne Sever" platformunun tanıtım toplantısında konuştu. Koç ünlü oyuncu Ufuk Özkan'a tuttuğu takımı sordu, 'Galatasaray' cevabını alınca da "Her güzelin bir kusuru vardır" dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Genç Ne Sever" platformunun tanıtım toplantısında konuştu.
Program esnasında sunuculuk yapan oyuncu Ufuk Özkan'a tuttuğu takımı soran ve "Galatasaray" cevabını alan Koç, "Her güzelin bir kusuru var. Senin kusurun da bu" ifadelerini kullandı.
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