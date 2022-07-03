https://tr.sputniknews.com/20220703/fenerbahceden-5-yildiz-paylasimi-1058239545.html
Fenerbahçe'den 5 yıldız paylaşımı
Fenerbahçe'den 5 yıldız paylaşımı
Fenerbahçe, resmi Twitter hesabındaki profil fotoğrafını 5 yıldızlı amblemle güncelledi. 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T00:14+0300
2022-07-03T00:14+0300
2022-07-03T00:14+0300
spor
fenerbahçe
twitter
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Uzun süredir gündemde olan 28 şampiyonluk ve 5 yıldız ile ilgili Fenerbahçe'den bir paylaşım geldi.Twitter'da profil resmini değiştiren Fenerbahçe'nin ambleminde 5 yıldız olduğu görüldü.Söz konusu paylaşım şöyle:
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MIA „Rosiya Segodnya“
fenerbahçe, twitter
Fenerbahçe'den 5 yıldız paylaşımı
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Fenerbahçe, resmi Twitter hesabındaki profil fotoğrafını 5 yıldızlı amblemle güncelledi.
Uzun süredir gündemde olan 28 şampiyonluk ve 5 yıldız ile ilgili Fenerbahçe'den bir paylaşım geldi.
Twitter'da profil resmini değiştiren Fenerbahçe'nin ambleminde 5 yıldız olduğu görüldü.
Söz konusu paylaşım şöyle: