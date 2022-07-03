https://tr.sputniknews.com/20220703/fenerbahceden-5-yildiz-paylasimi-1058239545.html

Fenerbahçe'den 5 yıldız paylaşımı

Fenerbahçe'den 5 yıldız paylaşımı

Fenerbahçe, resmi Twitter hesabındaki profil fotoğrafını 5 yıldızlı amblemle güncelledi. 03.07.2022, Sputnik Türkiye

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spor

fenerbahçe

twitter

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Uzun süredir gündemde olan 28 şampiyonluk ve 5 yıldız ile ilgili Fenerbahçe'den bir paylaşım geldi.Twitter'da profil resmini değiştiren Fenerbahçe'nin ambleminde 5 yıldız olduğu görüldü.Söz konusu paylaşım şöyle:

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fenerbahçe, twitter