Fenerbahçe'nin 3 Temmuz paylaşımına Trabzonspor'dan yanıt
08:51 03.07.2022 (güncellendi: 08:55 03.07.2022)
© DHAFenerbahçe Spor Kulübü
© DHA
Fenerbahçe Kulübü'nün yayınladığı 3 Temmuz mesajı sonrası Trabzonspor'dan da bir paylaşım geldi. Fenerbahçe, Trabzonspor'un paylaşımına yanıt verirken, bordo-mavili kulüp sonrasında bir paylaşım daha yaptı
Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabından 3 Temmuz mesajı yayınladı.
Fenerbahçe’nin resmi Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda “Bugün, bir 3 Temmuz’da daha, bu kez her şey bambaşka! Bugün, bir 3 Temmuz’da daha, hırsımız ilk günden fazla! Bugün, bir 3 Temmuz’da daha, vakur duruşumuzla, Biz susuyoruz! 3 Temmuz tartışmaya kapalı” denildi.
Bugün, bir 3 Temmuz'da daha, bu kez her şey bambaşka!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 2, 2022
Bugün, bir 3 Temmuz'da daha, hırsımız ilk günden fazla!
Bugün, bir 3 Temmuz'da daha, vakur duruşumuzla,
Biz susuyoruz!#3TemmuzTartışmayaKapalı pic.twitter.com/6lDeFcSpHo
Resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:
“Bugün 3 Temmuz 2022. Ama bizim için 3 Temmuz hep 2011! Biz konuştuk, Susmadık, Geri adım atmadık, Onların en güçlü zamanında, Milyonlar tek yürek, tek başımıza savaştık! “Ne Şikesi Memleket Elden Gidiyor” derken biz, Fenerbahçe suçlu diyenlere gereken cevabı hakla, hukukla verdik! “Deliller var” diyenlere “En Büyük Delillimiz Alın Terimiz” dedik, Fenerbahçe yok edilmek istendi, siper olduk teslim olmadık! Ne kupamızı verdik ne adımızı kirlettirdik! Fenerbahçe'ye el sürmelerine izin vermedik! Bugün, bir 3 Temmuz'da daha, bu kez her şey bambaşka! Bugün, bir 3 Temmuz'da daha, hırsımız ilk günden fazla! Bugün, bir 3 Temmuz'da daha, vakur duruşumuzla, Biz susuyoruz! Kim suçlu biliyoruz! Suçlular hesap verecek, bekliyoruz! 3 Temmuz'un 11.yıldönümünde, Fenerbahçe'ye uzanan eller kırıldı, Şimdi hesap vermelerini istiyoruz!”
Trabzonspor da paylaşım yaptı, Fenerbahçe'ye yanıt verdi
Öte yandan Trabzonspor Kulübü de, resmi Twitter hesabından bir 3 Temmuz paylaşımında bulundu. Paylaşımda “3 Temmuz, UEFA, Şikeci Futbol Kulüpleri Listesi, Malumun İlanı” denildi.
📂 3 Temmuz— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 2, 2022
└📁 UEFA
└📁 Şikeci Futbol Kulüpleri Listesi
└📁Malumun İlanı: https://t.co/JvhZ7Cdew6
Fenerbahçe, Trabzonspor’un bu paylaşımına yine sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a yazdığı yazıya yer verildi.
📂 3 Temmuz— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 2, 2022
└📁 Fetullahçı Terör Örgütü
└📁Destekçilerinin sonu
└📁Malumun İlanı: pic.twitter.com/KGgSs9Uorh
Trabzonspor Kulübü, daha sonra Twitter hesabından yeni bir paylaşımda daha bulundu.
Paylaşımda “Konuşacak kelime bulamadığı için susanlara özel Türkçe Sözlük” denildi.
Konuşacak kelime bulamadığı için susanlara özel Türkçe Sözlük. #3Temmuz pic.twitter.com/3Q61nbxdiT— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 2, 2022