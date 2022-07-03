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Fenerbahçe'nin 3 Temmuz paylaşımına Trabzonspor'dan yanıt
Fenerbahçe'nin 3 Temmuz paylaşımına Trabzonspor'dan yanıt
Fenerbahçe Kulübü'nün yayınladığı 3 Temmuz mesajı sonrası Trabzonspor'dan da bir paylaşım geldi. Fenerbahçe, Trabzonspor'un paylaşımına yanıt verirken... 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T08:51+0300
2022-07-03T08:55+0300
spor
fenerbahçe
ali koç
3 temmuz
trabzonspor
şike
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Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabından 3 Temmuz mesajı yayınladı.Fenerbahçe’nin resmi Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda “Bugün, bir 3 Temmuz’da daha, bu kez her şey bambaşka! Bugün, bir 3 Temmuz’da daha, hırsımız ilk günden fazla! Bugün, bir 3 Temmuz’da daha, vakur duruşumuzla, Biz susuyoruz! 3 Temmuz tartışmaya kapalı” denildi.Resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:Trabzonspor da paylaşım yaptı, Fenerbahçe'ye yanıt verdiÖte yandan Trabzonspor Kulübü de, resmi Twitter hesabından bir 3 Temmuz paylaşımında bulundu. Paylaşımda “3 Temmuz, UEFA, Şikeci Futbol Kulüpleri Listesi, Malumun İlanı” denildi.Fenerbahçe, Trabzonspor’un bu paylaşımına yine sosyal medya hesabından yanıt verdi.Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a yazdığı yazıya yer verildi.Trabzonspor Kulübü, daha sonra Twitter hesabından yeni bir paylaşımda daha bulundu.Paylaşımda “Konuşacak kelime bulamadığı için susanlara özel Türkçe Sözlük” denildi.
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fenerbahçe, ali koç, 3 temmuz, trabzonspor, şike

Fenerbahçe'nin 3 Temmuz paylaşımına Trabzonspor'dan yanıt

08:51 03.07.2022 (güncellendi: 08:55 03.07.2022)
© DHAFenerbahçe Spor Kulübü
Fenerbahçe Spor Kulübü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
© DHA
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Fenerbahçe Kulübü'nün yayınladığı 3 Temmuz mesajı sonrası Trabzonspor'dan da bir paylaşım geldi. Fenerbahçe, Trabzonspor'un paylaşımına yanıt verirken, bordo-mavili kulüp sonrasında bir paylaşım daha yaptı
Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabından 3 Temmuz mesajı yayınladı.
Fenerbahçe’nin resmi Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda “Bugün, bir 3 Temmuz’da daha, bu kez her şey bambaşka! Bugün, bir 3 Temmuz’da daha, hırsımız ilk günden fazla! Bugün, bir 3 Temmuz’da daha, vakur duruşumuzla, Biz susuyoruz! 3 Temmuz tartışmaya kapalı” denildi.
Resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:
“Bugün 3 Temmuz 2022. Ama bizim için 3 Temmuz hep 2011! Biz konuştuk, Susmadık, Geri adım atmadık, Onların en güçlü zamanında, Milyonlar tek yürek, tek başımıza savaştık! “Ne Şikesi Memleket Elden Gidiyor” derken biz, Fenerbahçe suçlu diyenlere gereken cevabı hakla, hukukla verdik! “Deliller var” diyenlere “En Büyük Delillimiz Alın Terimiz” dedik, Fenerbahçe yok edilmek istendi, siper olduk teslim olmadık! Ne kupamızı verdik ne adımızı kirlettirdik! Fenerbahçe'ye el sürmelerine izin vermedik! Bugün, bir 3 Temmuz'da daha, bu kez her şey bambaşka! Bugün, bir 3 Temmuz'da daha, hırsımız ilk günden fazla! Bugün, bir 3 Temmuz'da daha, vakur duruşumuzla, Biz susuyoruz! Kim suçlu biliyoruz! Suçlular hesap verecek, bekliyoruz! 3 Temmuz'un 11.yıldönümünde, Fenerbahçe'ye uzanan eller kırıldı, Şimdi hesap vermelerini istiyoruz!”

Trabzonspor da paylaşım yaptı, Fenerbahçe'ye yanıt verdi

Öte yandan Trabzonspor Kulübü de, resmi Twitter hesabından bir 3 Temmuz paylaşımında bulundu. Paylaşımda “3 Temmuz, UEFA, Şikeci Futbol Kulüpleri Listesi, Malumun İlanı” denildi.
Fenerbahçe, Trabzonspor’un bu paylaşımına yine sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a yazdığı yazıya yer verildi.
Trabzonspor Kulübü, daha sonra Twitter hesabından yeni bir paylaşımda daha bulundu.
Paylaşımda “Konuşacak kelime bulamadığı için susanlara özel Türkçe Sözlük” denildi.
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