https://tr.sputniknews.com/20220703/fenerbahcenin-3-temmuz-paylasimina-trabzonspordan-yanit-1058243842.html

Fenerbahçe'nin 3 Temmuz paylaşımına Trabzonspor'dan yanıt

Fenerbahçe'nin 3 Temmuz paylaşımına Trabzonspor'dan yanıt

Fenerbahçe Kulübü'nün yayınladığı 3 Temmuz mesajı sonrası Trabzonspor'dan da bir paylaşım geldi. Fenerbahçe, Trabzonspor'un paylaşımına yanıt verirken... 03.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-03T08:51+0300

2022-07-03T08:51+0300

2022-07-03T08:55+0300

spor

fenerbahçe

ali koç

3 temmuz

trabzonspor

şike

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Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabından 3 Temmuz mesajı yayınladı.Fenerbahçe’nin resmi Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda “Bugün, bir 3 Temmuz’da daha, bu kez her şey bambaşka! Bugün, bir 3 Temmuz’da daha, hırsımız ilk günden fazla! Bugün, bir 3 Temmuz’da daha, vakur duruşumuzla, Biz susuyoruz! 3 Temmuz tartışmaya kapalı” denildi.Resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:Trabzonspor da paylaşım yaptı, Fenerbahçe'ye yanıt verdiÖte yandan Trabzonspor Kulübü de, resmi Twitter hesabından bir 3 Temmuz paylaşımında bulundu. Paylaşımda “3 Temmuz, UEFA, Şikeci Futbol Kulüpleri Listesi, Malumun İlanı” denildi.Fenerbahçe, Trabzonspor’un bu paylaşımına yine sosyal medya hesabından yanıt verdi.Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a yazdığı yazıya yer verildi.Trabzonspor Kulübü, daha sonra Twitter hesabından yeni bir paylaşımda daha bulundu.Paylaşımda “Konuşacak kelime bulamadığı için susanlara özel Türkçe Sözlük” denildi.

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fenerbahçe, ali koç, 3 temmuz, trabzonspor, şike