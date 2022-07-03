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https://tr.sputniknews.com/20220703/filistin-gazeteci-ebu-akileyi-olduren-kursuna-abdnin-adli-inceleme-yapmasini-onayladi-1058239425.html
Filistin, gazeteci Ebu Akile'yi öldüren kurşuna ABD'nin adli inceleme yapmasını onayladı
Filistin, gazeteci Ebu Akile'yi öldüren kurşuna ABD'nin adli inceleme yapmasını onayladı
Filistin, Al Jazeera televizyonunun Filistinli muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ölümüne sebep olan kurşuna ABD'nin adli inceleme yapmasını onayladığını açıkladı. 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T00:13+0300
2022-07-03T00:13+0300
dünya
al jazeera
israil
filistin
şirin ebu akile
muhabir
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Filistin Başsavcısı Ekrem el-Hatib, Al Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Amerika tarafıyla Şirin Ebu Akile'nin vurulduğu kurşunun adli incelemesini yapmaları konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.Başsavcı Hatib, 'söz konusu kurşunu İsrail tarafına teslim etmeyi kesinlikle reddettiklerini' vurguladı.Filistin Başsavcısı Ekrem el-Hatib, İsrail askerleri tarafından 11 Mayıs’ta işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile dosyasına ilişkin yürüttükleri soruşturmayı 26 Mayıs’ta paylaşmıştı.Hatib, Ebu Akile’yi hedef alan merminin, İsrail keskin nişancılarının kullandığı silahlara ait olduğunu ve İsrail güçlerinin bulunduğu yerden ateş edildiğini açıklamıştı.BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani de 24 Haziran'da yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu ve Filistin Başsavcılığından gelen resmi bilgiler dahil şimdiye kadar incelediğimiz tüm kayıtlar, Ebu Akile'yi öldüren ve arkadaşı Ali Sumudi'yi yaralayan kurşunların İsrail güvenlik güçleri tarafından kullanıldığını doğrulamaktadır" ifadelerini kullanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220513/israil-polisi-oldurulen-al-jazeera-muhabiri-ebu-akilenin-cenazesine-mudahale-etti-1056344795.html
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al jazeera, israil, filistin, şirin ebu akile, muhabir

Filistin, gazeteci Ebu Akile'yi öldüren kurşuna ABD'nin adli inceleme yapmasını onayladı

00:13 03.07.2022
© AAKatar'ın Al Jazeera kanalının Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile için Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Filistin Yönetimi merkezinde düzenlenen devlet töreni
Katar'ın Al Jazeera kanalının Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile için Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Filistin Yönetimi merkezinde düzenlenen devlet töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
© AA
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Filistin, Al Jazeera televizyonunun Filistinli muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ölümüne sebep olan kurşuna ABD'nin adli inceleme yapmasını onayladığını açıkladı.
Filistin Başsavcısı Ekrem el-Hatib, Al Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Amerika tarafıyla Şirin Ebu Akile'nin vurulduğu kurşunun adli incelemesini yapmaları konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.
Başsavcı Hatib, 'söz konusu kurşunu İsrail tarafına teslim etmeyi kesinlikle reddettiklerini' vurguladı.
Filistin Başsavcısı Ekrem el-Hatib, İsrail askerleri tarafından 11 Mayıs’ta işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile dosyasına ilişkin yürüttükleri soruşturmayı 26 Mayıs’ta paylaşmıştı.
Hatib, Ebu Akile’yi hedef alan merminin, İsrail keskin nişancılarının kullandığı silahlara ait olduğunu ve İsrail güçlerinin bulunduğu yerden ateş edildiğini açıklamıştı.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani de 24 Haziran'da yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu ve Filistin Başsavcılığından gelen resmi bilgiler dahil şimdiye kadar incelediğimiz tüm kayıtlar, Ebu Akile'yi öldüren ve arkadaşı Ali Sumudi'yi yaralayan kurşunların İsrail güvenlik güçleri tarafından kullanıldığını doğrulamaktadır" ifadelerini kullanmıştı.
İsrail polisi, Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskında İsrail askerlerince öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin naaşının omuzlarda taşınmasına izin vermeyerek cenazeye katılanlara cop, kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
DÜNYA
İsrail polisi, öldürülen Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin cenazesine müdahale etti
13 Mayıs, 15:11
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