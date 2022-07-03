https://tr.sputniknews.com/20220703/filistin-gazeteci-ebu-akileyi-olduren-kursuna-abdnin-adli-inceleme-yapmasini-onayladi-1058239425.html

Filistin, gazeteci Ebu Akile'yi öldüren kurşuna ABD'nin adli inceleme yapmasını onayladı

Filistin, gazeteci Ebu Akile'yi öldüren kurşuna ABD'nin adli inceleme yapmasını onayladı

Filistin, Al Jazeera televizyonunun Filistinli muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ölümüne sebep olan kurşuna ABD'nin adli inceleme yapmasını onayladığını açıkladı. 03.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-03T00:13+0300

2022-07-03T00:13+0300

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Filistin Başsavcısı Ekrem el-Hatib, Al Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Amerika tarafıyla Şirin Ebu Akile'nin vurulduğu kurşunun adli incelemesini yapmaları konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.Başsavcı Hatib, 'söz konusu kurşunu İsrail tarafına teslim etmeyi kesinlikle reddettiklerini' vurguladı.Filistin Başsavcısı Ekrem el-Hatib, İsrail askerleri tarafından 11 Mayıs’ta işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile dosyasına ilişkin yürüttükleri soruşturmayı 26 Mayıs’ta paylaşmıştı.Hatib, Ebu Akile’yi hedef alan merminin, İsrail keskin nişancılarının kullandığı silahlara ait olduğunu ve İsrail güçlerinin bulunduğu yerden ateş edildiğini açıklamıştı.BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani de 24 Haziran'da yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu ve Filistin Başsavcılığından gelen resmi bilgiler dahil şimdiye kadar incelediğimiz tüm kayıtlar, Ebu Akile'yi öldüren ve arkadaşı Ali Sumudi'yi yaralayan kurşunların İsrail güvenlik güçleri tarafından kullanıldığını doğrulamaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220513/israil-polisi-oldurulen-al-jazeera-muhabiri-ebu-akilenin-cenazesine-mudahale-etti-1056344795.html

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al jazeera, israil, filistin, şirin ebu akile, muhabir