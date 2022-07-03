https://tr.sputniknews.com/20220703/gaziosmanpasada-en-guzel-balkon-yarismasi-birinciye-tam-altin-verildi-1058248808.html

Gaziosmanpaşa’da ‘en güzel balkon’ yarışması: Birinciye tam altın verildi

Gaziosmanpaşa’da ‘en güzel balkon’ yarışması: Birinciye tam altın verildi

Gaziosmanpaşa’da 4. Geleneksel En Güzel Balkon Yarışması düzenlendi. Çiçeklerle süslenen balkonların beğeniye sunulduğu yarışmada dereceye girenler... 03.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-03T12:20+0300

2022-07-03T12:20+0300

2022-07-03T12:20+0300

yaşam

türkiye

balkon

yarışma

altın

çiçek

ödül

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Yarışmanın 1’incisine tam altın, 2’nciye yarım altın, 3’üncüye çeyrek altın, 4. seçilen yarışmacıya ise gram altın hediye edildi. Ayrıca 5 ile 17’nci sıra arasında dereceye giren 13 balkon sahibine bahçe ve peyzaj ürünlerinde kullanılmak üzere 500 lira değerinde hediye çeki verildi.Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından çevre bilincini artırmak ve vatandaşı balkonda çiçek yetiştiriciliğine teşvik etmek adına düzenlenen 4. Geleneksel En Güzel Balkon Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. 59 vatandaşın katıldığı yarışmada rengarenk çiçeklerle dizayn edilen balkonlar jüri üyeleri tarafından estetik, bitki çeşitliliği, renk uyumları gibi kriterlere göre değerlendirildi. Gaziosmanpaşa Meydanı’nda düzenlenen ödül töreninde beğenilen ve dereceye giren 17 balkonun sahipleri ödüllerini Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın elinden aldı.‘Çevre canlılarıyla birlikte güzeldir’Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, bu çevre hepimizin diyerek “Çevre canlılarıyla birlikte güzeldir. Eğer biz çevreyi güzel bir şekilde, bize emanet edildiği gibi gelecek nesillere bırakmak istiyorsak ki bu asli görevimiz; bunu yaşamın her noktasında canlı ve aktif tutmamız lazım. Çevremize değer ve güzellik katan çevremizin yeşillenmesiyle ilgili öncülük yapan tüm katılımcıları tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.‘Pandemi zamanında iki yılımız böyle geçti, iyi ki böyle bir yer yapmışız dedik’Yarışmada birinci seçilen balkonun sahibi Hakan Ceylan, “Aslında küçüklüğümüzden beri ailemizden hem doğa hem hayvan sevgisiyle ilgili bilgiler ve öğretiler alıyorduk. Doğayı çok sevdiğimiz için böyle bir teras planladık. Çeşit çeşit çiçekler koyarak burayı bu hale getirdik. Pandemi zamanında iki yılımız böyle geçti. İyi ki böyle bir yer yapmışız dedik. Arkadaşlarımız ve komşularımız bu alanı çok seviyorlar. Burada farklı farklı çiçekler var. Ortancalar, sardunyalar, zambaklar, uyku çiçekleri dediğimiz gece kapanıp gündüz açılan çiçeklerimiz var. Belediyenin yarışmasını da ben ilan panosunda gördüm. Terasımızın da çok güzel olduğunu düşünüyorum. Herkesin çevresini ve kapısının önünü güzelleştirmesini diliyorum. Herkese çok teşekkür ederim bu organizasyonu sağladıkları için” dedi.‘Onlarla konuşuyorum, motivasyonumu yükseltiyorum’İkinciliği elde eden Tuğba Çalışkan da, yarışmaya arkadaşının tavsiyesiyle katıldığını belirterek, “Arkadaşım balkonumu çok beğeniyordu. Aslında ilk önce çok tereddütte kaldım. Yapabilir miyim, nasıl bir süreçten geçeceğim diye. Daha sonra bir başka arkadaşım daha bana bu yarışmayı tavsiye etti. Böylelikle bu maceraya girdim. Bu balkonu hazırlamak 2 senemi aldı. İlk önce arkadaşımın bana hediye ettiği çiçekle başladım. Sonra saksı, kaktüs almaya başladım. Gittiğim yerlerde çiçeklere bakmaya başladım. Gündüz çalıştığım için çiçeklerle akşam ilgilenebiliyorum. Sabahları suluyorum. Onlarla konuşuyorum. Motivasyonumu yükseltiyorum. Kamkat ağacım, sardunyam, ortancam, fesleğenim, kaktüs çeşitlerim ve köyden getirdiğim çiçeklerim var memleketimin havasını buraya da taşımak istedim. Hepsiyle tek tek ilgileniyorum” diye konuştu.‘Oğlum da benim gibi çiçeklerle konuşmaya başladı, onlar da ailenin üyeleri’Yarışmada üçüncü olan Aslı Okuyan ise pandemi döneminde çiçek bakmaya başladığını söyleyerek, “Evde uzun süre durunca doğayı evime getirmek istedim. Sonra da o güzelliğin içerisinde oturmak bana çok keyif verdi. Yarışmadan da haberdar olunca dedim ki bu kadar emek verdiğim ve sevgiyle yapmış olduğum bir güzelliği neden paylaşmayayım. Aslında hiçbir temennim yoktu. Dereceye girip girmeyeceğim konusunda çok emin değildim. Oğlum da benim gibi çiçeklerle konuşmaya başladı. Onlarla sohbet ediyor, çay, kahve içiyoruz. Onlar aslında bizim ailenin üyeleri gibi” şeklinde konuştu.

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türkiye, balkon, yarışma, altın, çiçek, ödül